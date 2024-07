Desde Vigo para el mundo... subidos al skate o al manillar de una BMX

Hablar en 2001 del deporte de las cuatro ruedas era hablar de Fórmula 1, de ralis... menos para un pequeño grupo de amigos del barrio de As Travesas que, sin dudarlo, nombrarían el skate. Fue esta afición y el interés por promocionar su tienda de productos relacionados con este deporte urbano lo que les llevó a crear O Marisquiño, un certamen “pequeñito” para incentivar y motivar a estos seguidores de una disciplina casi desconocida para muchos en aquel entonces. “Todo empieza en 2001, cuando José Invernón y yo éramos copropietarios de una tienda deportiva y decidimos hacer un campeonato pequeñito y local de skate; para que participase la escena local y también para incentivar la venta de artículos para el deporte. Y fue creciendo poco a poco, lo hicimos por primera vez en O Castro pero pronto se quedó pequeño, Samil, luego bajamos al Puerto, ahora volvemos a la zona de playa... El festival es un proceso nómada, está en continuo movimiento”, rememora Carlos Domínguez ‘Piti’, fundador y director de O Marisquiño, a los pies del festival desde siempre.

Inicios en O Castro

Retrotraerse tantos años le resulta fácil, melancólico y hasta relajado; especialmente al recordar a estos cerca de 200 participantes que se dieron cita entonces en el skate park de O Castro; poco más que una reunión de amigos apasionados del patín. “Éramos el uno para todos y el todos para uno, recuerdo que el speaker hacía de juez a la vez; y recuerdo, por ejemplo, que en esa primera edición no contábamos con el sol y resulta que a las 11.00 horas de la mañana hacía un calor terrible y tuvimos que ir a correr a comprar una carpa para protegernos del sol. Con el paso del tiempo estos y otros detalles te obligan a profesionalizarte, a pensar un poco más; menos improvisación y más programación que se dice. Antes éramos gente multifunción”, reconoce casi entre risas ‘Piti’.

La primera edición de O Marisquiño se celebró en O Castro, en 2001. / FDV

Aunque eran pocos, algunos ya empezaban a despuntar fuera de Vigo; y es que muchos intentaron abrirse camino motivados también por el respaldo que recibieron en la ciudad y el poder disponer de un evento local que exportar a otras ciudades e incluso países. “Sí había afición entonces y también buena cantera. En skate y BMX hubo una escena muy fuerte aquí en Vigo. Teníamos a Diego Doural, que viajaba a competir fuera, a Álvaro Pastor “Pay” que ganó una de las primeras ediciones de O Marisquiño, estaba también Adrián Otero en Pontevedra... Siempre hubo un arraigo muy importante; tampoco me quiero olvidar de David Quesada, David Falagan, luego llegó Cromoly de la mano de Álex y Yago que también a nivel profesional hicieron una conexión entre deporte y negocio fomentando mucho la escena y motivación para los jóvenes. Tenemos ahí el ejemplo de Saúl Vilar, una gran promesa a nivel mundial y es de aquí de Vigo. A muy corto plazo estará en todos los podios del mundo y se ha forjado en O Marisquiño. Para nosotros, un orgullo, un ejemplo de que el apoyo a la cantera es importante”, valora el director del festival.

El despegue en Samil

Fue tal la repercusión que generó el evento en la ciudad que poco a poco el número de personas que tomaron el skate o BMX como afición se multiplicó, quedándose pequeño el recinto de O Castro para acoger la competición. Tanto fue así que escogieron un nuevo emplazamiento, la que sería su casa los próximos cuatro años: Samil. Y no sería erróneo decir que aquí empezó todo. “Éramos muy jóvenes y lo pasábamos muy bien. Antes no había ese miedo a que algo saliera mal, era todo más ilusión. Cuanto más grande nos volvimos, más preocupaciones, pero igualmente conseguimos disfrutar. Para mí personalmente, volver a estar a Samil es una satisfacción porque aquí fue cuando realmente crecimos. Recuerdo un año que vino aquí a Samil Rodrigo Teixeira, que entonces era top cinco mundial y para nosotros fue un punto de inflexión, aparecimos en vídeos de todo el mundo en 2005. Ahora ya es más sencillo porque llegan de todo el mundo, pero ese año supuso un antes y un después”, cuenta ‘Piti’.

En 2003, el festival se movió a Samil, donde permaneció 4 años. / T. De la Fuente

Consolidación en el Náutico

Y pasaron los años, y cuando parecía que una edición era insuperable llegaba la siguiente para romper todos los números. Incorporaron nuevas disciplinas como el Break en 2005, los conciertos en 2006 y tanta multitud necesitaba un nuevo espacio. Así que en 2007 cambiaron la playa por el Náutico, donde sumaron los deportes de BMX y Flatland, además del Downtown en 2009. Los grandes años de O Marisquiño se sucedían con novedades edición tras edición: la incorporación del skate femenino (2013) y de la World Cup Skateboarding (2014), la Mini Ramp (2016) y el estreno de la categoría Gold del FMB World Tour (2017) o del Basket 3x3 FIBA (2018). Fue ese año cuando un incidente ajeno a la organización del evento marcó un hilo muy fino entre la continuación y la desaparición: el hundimiento de un muelle de As Avenidas al comienzo del concierto que cerraba el festival. El accidente dejó más de 350 heridos y a un festival muy tocado anímicamente.

El crecimiento del festival los llevó a mudarse al Náutico en 2008. / Carlos Cortés

Pero sus seguidores y deportistas no lo dejaron de lado, y el Big Jump y la visita de 160.000 personas culminaron un 2019 épico... y en 2020 llegó la pandemia. Lejos de parar, realizaron una edición online y un mural gigante por el XX aniversario. En 2021 vuelve la presencialidad a O Marisquiño pero con tres zonas separadas y acotadas a las exigencias de las autoridades sanitarias para evitar la difusión del COVID.

La normalidad regresa en 2022 con talleres para las familias y poniendo de nuevo un pie en Samil con el traslado del Skate ante la falta de espacio en la zona portuaria.

El COVID y las mascarillas protagonizan su edición 21. / Ricardo Grobas

Retorno al marco de Cíes

La respuesta de los asistentes fue muy positiva, al implementar desde la ciudad lanzaderas y buses que facilitaron los traslados, lo que provocó que en 2023 la mayoría de la acción se trasladase a la playa, sumando también un día más, los jueves, al festival.

Para esta 24 edición, que se celebra los días 8, 9, 10 y 11 de agosto, Samil acogerá de nuevo íntegramente las disciplinas, talleres y conciertos, incluyendo una modalidad más: el skate adaptado, donde deportistas de la talla de los norteamericanos Kanya Sesser y Dan Macina, el australiano Richard Moore, el brasileño Italo Romano o el gallego Marcelo Lusardi, skater invidente y embajador del proyecto. “Encontramos el partner perfecto para esto, que es la Fundación Bimba y Lola. Querían poner en valor un apoyo a un colectivo tan importante, es un proyecto que llevamos muy en secreto; queríamos ser los primeros de Europa en hacer un campeonato de estas dimensiones de skate, y ahora ya es una realidad hay nombres muy importantes”, explica Carlos Domínguez ‘Piti’.

Si bien todos los años son especiales por el mero hecho de poder seguir disputándose y ofreciendo espectáculo a un público fiel, la próxima edición tendrá un valor añadido: los 25 años. Un cuarto de siglo que vendrá cargado de sorpresas de las que su director ha querido avanzar: “Para nosotros el espacio es muy importante, la comodidad del público, tener un marco que comunique internacionalmente es importante, y avanzamos ya mucho en este 25 aniversario. Vamos a tener más espacio. Será su mejor edición, con el mayor nivel deportivo y habrá nuevos deportes y motor”.

Resulta imposible predecir cuántos años más se disputará el festival, pero lo que sí es seguro es que llevará Vigo como bandera. “Siempre fuimos muy defensores de que si nacimos aquí debemos seguir aquí. Y al final cuando algo funciona lo mejor es no tocarlo. Queremos a la ciudad y a los seguidores, en las buenas y en las malas. Aquí nos quieren, y nosotros queremos a nuestro público”, defiende Piti, que duda en responder si O Marisquiño es más o menos intrínseco a a Vigo que el Celta. “Cada uno en su deporte y cada uno en su cultura y tradición; los dos tenemos la responsabilidad de ser embajadores de la ciudad y ser un ejemplo para motivar a los más pequeños e inspirarlos en un modo de vida y valores que evitan ir por caminos erróneos”, concluye.

DIEGO DOURAL GANADOR DE SKATE EN 2002 “Es incomparable lo que es ahora con lo que fue”

Diego Doural. / FDV

Diego Doural fue uno de los primeros en alcanzar la victoria en el festival O Marisquiño, consiguiendo ganar su segunda edición en 2002. Diego vivió la edición de ese año como un campeonato más, sin saber en lo que se iba a convertir el festival con el paso del tiempo. De esas primeras ediciones declara que “estaba Piti, algunos de las tiendas y nosotros, los riders, ayudando a hacer las rampas. Era muy chafalleiro. Es incomparable lo que es ahora con lo que fue”, reconoce.

Sin embargo, para Diego, a pesar de ser un festival de corte internacional, no ha tenido el impacto que esperaba en la ciudad. “Todo el mundo tiene un patín cuando es O Marisquiño, cuando acaba están los de siempre. No veo que haya un impacto tan grande como el que debería haber al ser un campeonato tan fuerte”.

Hay que destacar también el nivel que tienen los participantes, cada vez mayor. “Antes ya teníamos mucho nivel, ahora es World Cup, eso ya lo dice todo del nivel”.

MARCO VEIGA GANADOR DE DESCENSO EN 2018 Y 2022 “Es una de las carreras que tengo marcadas siempre”

Marco Veiga (segundo por la derecha, vestido de rojo). / Marta G. Brea

Marco Veiga empezó a competir en O Marisquiño en 2014 y desde ahí solamente ha fallado un año por lesión. “Es una de las carreras que tengo marcadas como favoritas en el calendario”, dice Marco orgulloso de que un festival de esta magnitud se celebre en su comunidad, Galicia: “Es un festival que se conoce en muchos sitios y es una suerte poder tenerlo aquí en Galicia, es algo que tenemos que cuidar”.

Marco destaca especialmente la dedicación de la organización en este evento. “Te da mucha tranquilidad como deportista que esté en manos de una organización tan competente”, asegura.

La evolución del festival va de la mano de la mejora de las pruebas: “Todos los años hay 5 pilotos profesionales a un nivel internacional muy bueno que ya dispara el nivel de la prueba. Todos queremos ganar porque ganar O Marisquiño es algo muy importante y sabes que vas a tener mucha repercusión en los medios. Cuando ganas ves lo grande que es”.

ÁLVARO PASTOR ORGANIZADOR DESDE 2001 “Nos ayudó a trasladar a los jóvenes la cultura del inicio”

Álvaro Pastor. / FDV

Álvaro forma parte de la organización del evento desde su primera edición en 2001. Destaca que estos últimos años “han sido demenciales con la entrada del World Cup en 2013”. Describe a la perfección la evolución de O Marisquiño desde aquella primera edición cuando todavía era un festival local. En el año 2008 entra Red Bull como sponsor y el festival adopta un carácter más estatal y finalmente con la entrada del World Cup en 2013 acoge a participantes de toda Europa y parte de América, convirtiéndose así en el evento internacional que conocemos hoy en día.

Reconoce también que el festival es una oportunidad para “que los que empezamos a patinar en los años noventa traslademos la cultura a los que ahora tienen veinte años. O Marisquiño ha ayudado a recordar que eso era lo que muchísima gente practicábamos”. Hace dos años cambió la localización de la prueba, la vuelta del skate a la playa dice “significa el retorno a la época del inicio en California”.

DANNY LEÓN MEJOR SKATER DE ESPAÑA “Al terminar los JJ. OO. tengo vuelo directo a Vigo”

Danny León. / EP

Danny compitió por primera vez en O Marisquiño en 2007 cuando solamente tenía doce años. Desde entonces ni sus citas olímpicas le han impedido faltar a este festival tan importante para él. “Cuando estuve en los Juegos de Tokio me dijeron que me tenía que quedar dos días más allí, me compré unos vuelos por mi cuenta y fui a O Marisquiño”, recueda. Eso mismo va a hacer este año tras competir en los Juegos de París “he pedido la vuelta directa a Vigo, no me lo pierdo por nada”, declara Danny que para él O Marisquiño ya es tradición: “Yo he crecido allí, antes era un niño que iba con sus padres y ahora soy yo quien los lleva”.

Para Danny uno de los momentos clave en el festival es cuando entra la World Cup Skateboarding, es en este momento cuando hicieron un skate park solo para skate, que antes compartía con BMX. “Fue bastante clave para darle más visibilidad a O Marisquiño desde el ámbito del skate”, subraya Danny León.

