Antonio Valín Valdés “debuta” como obispo en la concatedral

“A miña misión, no medio de vós, é ser enviado a dar a boa nova aos pobres, curar os corazóns desgarrados, proclamar a amnistía aos cativos, consolar aflixidos e preocuparme polas ovellas que non son do meu rabaño. O bispo é para todos un pai e un irmán”. Es una de las frases que pregonó el nuevo obispo de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés, en su primera misa episcopal en la concatedral-basílica de Vigo, celebrada hoy por la tarde tras su toma de posesión ayer en la catedral de Tui.

Estuvo acompañado por el obispo emérito, Luis Quinteiro Fiuza, y saludó personalmente a los asistentes al acabar la celebración, para la que se llenó el templo conocido como la Colegiata. Valín también invocó al Cristo de la Victoria, en quien se confía para que “o amor de Cristo, o Señor, arda e apreme dun xeito novo neste momento que estamos a vivir e nos leve a ser discípulos misioneiros cun alento e folgos novos”.

Asistieron las autoridades eclesiásticas, numerosos párrocos de la ciudad y representantes de las principales asociaciones católicas, así como las principales autoridades civiles y militares, entre ellos, el alcalde, Abel Caballero; la delegada de la Xunta, Ana Ortiz; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Luisa Sánchez; o el juez decano, Germán Serrano; así como ediles de PSOE y PP.