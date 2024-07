Una niña de Vigo gana el campeonato mundial de cálculo mental

Lola Martínez, de 10 años y procedente de Vigo, y Diego Venticinque, de 7 y de Madrid, se han proclamado este sábado grandes campeones del campeonato mundial de cálculo mental Aloha que se ha celebrado en el Parque de Atracciones de Madrid, al resolver en 5 minutos setenta operaciones aritméticas, para lo que han contado con la ayuda del ábaco tradicional japonés 'soroban'.

Junto a ellos, otros 63 niños, procedentes de países como México, Venezuela o Panamá, entre otros, han resuelto la prueba sin ningún fallo y también se han proclamado grandes campeones.

Lola Martínez, que ha señalado que le gusta "todo" del cálculo mental y de las matemáticas, ha explicado a EFE que llevaba solo "unos meses" practicando y que antes de la prueba se sentía "muy nerviosa" pero que esperaba no tener ningún fallo en las respuestas.

Además de Martínez y Venticinque, otros tres niños españoles (Miguel de la Flor, de Ciudad Real y de 6 años; Nacho Gómez, de Valencia y 6 años, e Iker Díaz, de Huelva y de 13 años) se han proclamado campeones, que significa que han tenido uno o dos errores como máximo en las 70 operaciones.

Un total de 600 niños de 40 países, 140 de ellos de España, han participado en la prueba, que contaba con operaciones matemáticas simples como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y otras más complejas como fracciones, raíces cuadradas o potencias.

La prueba tuvo lugar este sábado, y los premios se han entregado por la tarde, en un acto en el que estaban presentes también familiares y profesores de los participantes.

La profesora mexicana María Primavera Carranza ha acudido a la prueba con cuatro de sus alumnos de Michoacán (México), de los cuales uno se ha proclamado gran campeón, y ha expresado que se siente muy "feliz" y "orgullosa": "Es el trabajo suyo de todos los días", para el que han entrenado durante seis meses.

Santiago Castro es el alumno de Carranza que se ha proclamado como gran campeón, ha venido a Madrid acompañado de sus padres y llevaba entrenando un año: "Me siento orgulloso. Antes de la competición me sentía nervioso, pero después me sentí más confiado".

Además, han asistido diplomáticos como la embajadora de Panamá en España, Itzel Patiño, que se ha congratulado por tener en Madrid a sus jóvenes compatriotas, de los que ha dicho que son "el futuro de la patria": "Panamá va a crecer en la medida que ustedes siguen creciendo como estudiantes dedicados".

Por su parte, el responsable de cooperación internacional de la embajada de México en España, Jorge Sánchez, ha felicitado a sus compatriotas y les ha animado a "seguir por este camino, a seguir aprendiendo".

El programa de cálculo mental Aloha nació en Malasia en 1993, está destinado a niños entre 5 y 13 años y, según datos de la organización, solo en España unos 10.000 alumnos de 750 centros asisten a actividades extraescolares de este centro de estudios, en un método que, en dos horas de clase a la semana, mezcla los ejercicios de cálculo con dinámicas de juego.

Según Aloha -que ha colaborado con EFE en la difusión de este contenido-, con estas actividades se potencian capacidades como la concentración, la memoria fotográfica o la creatividad.