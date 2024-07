Antonio Valín llama a practicar la caridad en su toma de posesión como obispo de Tui-Vigo

La diócesis de Tui-Vigo tiene nuevo obispo. Es Antonio Valín Valdés (Ribadeo, Lugo, 1968), anterior vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La catedral tudense albergó su ordenación episcopal –la primera desde 1910 en este templo– y toma de posesión ante más de 600 fieles, acto que se prolongó más de dos horas y media. Sustituye en este cargo a Luis Quinteiro Fiuza, que presentó a finales del mes de junio de 2022 su renuncia al haber cumplido 75 años, tal y como manda el Derecho Canónico, tras una etapa de más de 14 primaveras.

“Desde que o papa Francisco me fixo chegar a proposta de ser bispo desta diócese, a través do señor nuncio en España, no meu corazón hai moitos sentimentos ben encontrados. Non é fácil compaxinar a aventura que supón unha nova chamada, a responsabilidade da resposta neste momento que nos toca vivir e os sentimentos do propio corazón. Foron días complexos, pero cheos do reto que supón entregar a vida pola causa do Evanxeo”, pregonó Antonio Valín antes de destacar que “só a urxencia da caridade é a que crea a civilización do amor, a que nos fai vivir na alegría, recuperar a esperanza e facernos medrar na ilusión”.

Asistieron al acto, además del arzobispo ordenante, Francisco José Prieto –de Santiago de Compostela–, el cardenal Blázquez, el nuncio de Su Santidad, Bernardito Cleopas Auza, y los obispos de las diócesis gallegas y Braga, Oporto y León –en total, 18 prelados de España y Portugal–. También acudieron representantes del Gobierno de España –el subdelegado en Pontevedra, Abel Losada–, el Parlamento de Galicia –el presidente, Miguel Santalices–, la Xunta –Agustín Reguera Ocampo, delegado en Pontevedra–, la Diputación –Roberto Álvarez Carrero– y los ayuntamientos de la diócesis y de Ribadeo –de donde procede el obispo–, así como autoridades civiles y militares que tienen jurisdicción y presencia en el territorio diocesano.

La ceremonia contó con profesionales de 10 medios de comunicación y fue retransmitida en directo por el canal de YouTube de la diócesis de Tui-Vigo, pero también en tres pantallas instaladas en el claustro, otras siete en las naves interiores de la catedral y una más en el exterior –justo en la entrada–. El templo tudense se quedó pequeño para la calurosa acogida recibida por Antonio Valín Valdés, que invitó a todos los asistentes a “soñar”.

Borja Melchor

“Necesito que soñedes comigo, necesítovos a todos e todas neste empeño, e que nunca nos cansemos de soñar. Así faremos mellor camiño xuntos, apoiándonos, alentándonos. Neste empeño, quero estar convosco, no medio de vós, como un irmán máis que se une á longa tradición desta Igrexa. Veredes a miña fraxilidade, pero a nosa forza está naquel que nos pon en camiño os nosos irmáns e irmás, que están ao noso carón”, manifestó.

Tras administrar la bendición, el nuevo obispo saludó a los fieles en las naves y el claustro, momento el que los asistentes le mostraron su afecto y ánimos. Varios grupos de sacerdotes, fieles y autoridades de Mondoñedo-Ferrol se hicieron notoriamente presentes en el acto, en el que también tomó la palabra Quinteiro Fiuza. Lo hizo en gallego y castellano. “Pola miña parte, como bispo emérito, douvos infinitas grazas a todos pola vosa axuda nestes anos compartidos e a vosa fidelidade ao Evanxeo. Pídovos perdón por tantas fraquezas e polos meus erros. Con todos vós e en comuñón co noso pastor, don Antonio, seguiremos xuntos no servizo gozoso do Pobo de Deus que dá vida e alento a esta diócese”, expresó. Además, comunicó que “El Señor, a través de su Iglesia, nos envía a don Antonio como pastor” de la diócesis de Tui-Vigo: “Su persona y su ministerio son para nosotros la señal de la predilección de Dios. El Señor nos hablará a través de sus palabras, de sus gestos y de su ministerio episcopal”.

Minutos después, Francisco José Prieto indicó en su homilía que la Iglesia comparte una tarea “común” con el resto de la sociedad: “Construir xuntos espazos de convivencia e humanidade”. “Os homes e mulleres deste tempo, especialmente, os que máis sofren os golpes das crisis e das guerras, merecen todo o noso esforzo e empeño. Compartamos o desexo de traballar xuntos, dende o respecto e o diálogo, en favor do ben común”, relató.

Música para solemnizar la ceremonia

La celebración en Tui, que fue solemnizada por un centenar de personas de la Coral de San Telmo, el Coro Stella de Panxón, Ensemble Vocal Ángel Barja, el Coro Infantil da Agrupación Musical do Rosal y otros voluntarios, dirigidos por el prefecto de Música de la catedral, Daniel Goberna, contó con la intervención del nuncio del papa Francisco; Elvira Larriba, directora de Stella Maris en Vigo; o José María Lores, colaborador pastoral.

Mañana por la tarde, Antonio Valín presidirá su primera eucaristía como obispo en la concatedral-basílica de Vigo –la Colegiata– desde las 18.00 horas. Tendrá una nueva oportunidad para trasladar a los fieles el lema que eligió para ser su “pastor”, “A caridade de Cristo úrxenos”. “Desexo que isto sempre nos mova cun estilo máis evanxélico e comprometido con cada persoa. Rezade por min e eu por vós”, finalizó.