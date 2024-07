Xunta y Diputación firman la compra del Fraga a Abanca por 9,3 millones de euros

Con cables sueltos, material todavía empaquetado, cascos amontonados en cajas, puertas sin colocar, vallas de obra en varios espacios y paredes sin pintar. Así está por dentro el cine-teatro Fraga, que abrió sus puertas ayer, después de años y años en el olvido, para acoger el acto de la firma del acuerdo de compraventa: la Xunta de Galicia –aporta el 51%– y la Diputación de Pontevedra –49%– se hicieron con la propiedad del emblemático edificio tras llegar a un trato con Abanca por 9,3 millones de euros. El objetivo: recuperar el pulso del inmueble ideado por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto convirtiéndolo en un centro cultural de referencia.

“É un día moi importante porque cumprimos co compromiso”, destacó el presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, que protagonizó el acto con Francisco Botas, consejero delegado de Abanca, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, en uno de los halls del histórico inmueble de la céntrica calle Uruguay, que se abrió a representantes políticos y profesionales de medios de comunicación. También acudieron el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; el de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; o la vicepresidenta segunda de la Diputación, Luisa Sánchez.

Rueda mostró su “especial ilusión” en que la recuperación del Fraga, anunciada en la campaña electoral de los comicios gallegos celebrados a mediados del pasado mes de febrero, se haga “realidad”. “Facía falta unha proposta concreta. A Deputación é un aliado magnífico para facer actuacións valentes, traballaremos de xeito conxunto e coordinado”, indicó el presidente autonómico, que recordó que “queda moito traballo ilusionante por facer”. El siguiente paso: que técnicos de la Xunta y la Diputación “culminen canto antes o plan de usos” para diseñar el proyecto constructivo y licitar las obras. Fuentes del equipo de Rueda informaron que se redactará “un proxecto este mesmo ano para dotalo do equipamento necesario e reservarase a previsión de investimento necesaria nos orzamentos de 2025”.

El titular del gobierno gallego avanzó que ambas instituciones contarán con la opinión del “enorme tecido cultural” con el objetivo de que, una vez esté finalizada la rehabilitación, el Fraga suponga “un antes e despois nada vida cultural de Vigo e Galicia”. “Cómpre poñerse a traballar. Agradezo por anticipado o traballo que queda por facer”, aseveró antes de destacar que la Xunta ya demostró con la reforma del Hospital Xeral para convertirlo en la Cidade da Xustiza que es “capaz” de enfrentarse a retos de este tipo: “Dinamizou o barrio e queremos facer o mesmo neste magnífico edificio, que comeza hoxe unha nova vida”.

Estado actual del techo de un “hall” del Fraga. / José Lores

Botas trasladó su “emoción” por la próxima recuperación de un “edificio emblemático”. “Es un momento muy especial. Abanca lleva muchos años intentando reactivarlo con múltiples iniciativas y, hace meses, recibimos una propuesta concreta, determinada y muy clara que representa lo que buscamos realizar, que era abrirlo a la sociedad. Y la aceptamos”, expresó el representante de Abanca, que llamó a “todos” a “celebrar” la reactivación de este complejo: “Se abrirá a los vigueses, resto de gallegos y visitantes. Que instituciones como la Xunta y la Diputación ayuden a traer cultura y propuestas sociales será absolutamente diferencial”, manifestó.

López aseguró que el día de ayer fue “sumamente importante”. “Este acordo marca un punto de inicio na recuperación dun emblema cultural. Estas míticas paredes acollerán unha fábrica de talento, un laboratorio de ideas, un centro pioneiro no ámbito cultural, tan necesario en Vigo e a provincia”, anotó, a la vez que aseguró que esta operación busca “cumprir un desexo da cidade”. “Estou orgullosísimo de que a Deputación sexa unha institución cumpridora en Vigo. Dixemos que estariamos en Balaídos e estamos, dixemos que iamos invertir e invertimos e dixemos que iamos estar en proxectos estratéxicos e estamos co Fraga”, presumió. Además, reconoció que la Xunta es un “socio clave” y que Rueda fue “o primeiro que viu a necesidade de transformar este espazo”.

Vista del escenario / José Lores

La compra del edificio por parte de la Xunta y la Diputación pone fin a un periplo de más de dos décadas.Las últimas proyecciones cinematográficas se realizaron a finales de junio de 2001 y la discoteca Nova Olimpia, que ocupaba una parte, dejó de funcionar en el verano de 2007. En 2012, Abanca puso en venta el Fraga, sin éxito. Tiempo después, valoró instalar una escuela financiera, opción que fue rechazada por su elevado coste. También se descartó el plan de utilizarlo como auditorio. En octubre del año pasado, el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, respondió a una pregunta de este periódico que la entidad no había encontrado un proyecto “sostenible”, condición que establecía para darle una segunda vida. “Le hemos dado muchas vueltas y contratamos a alguna consultora de las importantes para pensar en alternativas, pero no hemos sido capaces de dar con un proyecto sustentable. Me avergüenza un poco no tener soluciones después de un tiempo largo”, dijo.

César Portela es el arquitecto al que Caixa Galicia, en su momento, le encomendó encabezar el proyecto de reforma del icónico inmueble tras comprárselo a la familia Fraga. Ahora, retomará su plan. La idea principal era convertir el complejo, que empezó a funcionar en 1948, en un centro social y cultural. Para ello, poco después de su clausura –mediados de 2001–, la caja de ahorros gallega puso encima de la mesa casi 1.300 millones de pesetas –más de 7,5 millones de euros– para adquirirlo. Hace justo 17 años, en julio de 2007, el que era director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, presentó con Portela en la Casa das Artes los planes de rehabilitación del inmueble.

A mediados del año 2008, tras varios meses de retraso por el conflicto judicial con el dueño de la sala Nova Olimpia y por ajustes técnicos en el proyecto, que añadía usos, comenzaron las obras para crear un auditorio de más de 1.200 localidades, salas de formación, exposición y actos culturales, una gran biblioteca, una cafetería y un espacio de nuevas tecnologías, con una zona de conexión a internet sin cables de acceso público y puestos con ordenadores conectados a la red. Los trabajos frenaron en el verano de 2011: las diferencias presupuestarias que surgieron entre Novacaixagalicia, propietaria en aquel momento de las instalaciones, y la firma adjudicataria, Aldesa, precipitaron la situación.

César Portela aseguró a FARO el pasado 5 de julio que, a la espera de que Xunta y Diputación le confirmasen que sería el encargado de devolver la vida al Fraga, noticia avanzada por Luisa Sánchez, su intención es retomar el proyecto presentado en 2007, que “está muy bien”. Señaló que tan solo habría pendientes en torno a un 20% o 25% de obras por realizar: “Rematar las instalaciones y los acabados. Queda relativamente poco”.