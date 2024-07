“Si queremos retener y atraer talento, necesitamos unas instalaciones dignas”

Con “ilusión y con muchas ganas” de dar continuidad a los proyectos en marcha del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM), la viguesa Beatriz Novoa García asume la dirección de este centro propio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la ciudad, relevando a Carmen González, responsable provisional desde el pasado mes de diciembre.

–¿Cuáles son los grandes retos que considera que se le presentan al frente del Instituto de Investigacións Mariñas y qué líneas de trabajo le gustaría seguir?

–Fundamentalmente, facilitar la tarea a los investigadores y al personal de administración y crear protocolos claros de trabajo dentro del centro. Con respecto al exterior, nos gustaría difundir, trasladar y devolver a la sociedad todo nuestro conocimiento, acercando a los colegios y al público general la cultura científica con visitas y divulgando nuestras publicaciones a través de todos los medios posibles y, por supuesto, intentar avanzar, paso a paso, hacia el traslado del instituto, que es quizás lo más importante para nosotros porque tenemos una falta muy importante de espacio. Hay investigadores que no tienen espacio para trabajar, por lo tanto, es una de las cuestiones pendientes más inmediatas. Este traslado nos permitiría organizar un instituto diseñándolo de acuerdo con nuestras necesidades actuales, con la tecnología y las infraestructuras adecuadas para continuar nuestra investigación. En Bouzas estamos bastante limitados, el edificio es viejo y tenemos muchas carencias, por lo que unas nuevas instalaciones repercutirán mucho en nuestra actividad científica.

–Precisamente, el año pasado por estas fechas trasladaban las quejas de ver interrumpida su actividad por las fiestas.

–Es que en este momento estoy en mi casa, es que estamos completamente sitiados y no podemos ir a trabajar, solo por prevención, por indicaciones del comité de prevención, es que ya no podemos ir porque si pasa algo no puede llegar una ambulancia.

–En concreto, ¿de qué forma está repercutiendo esa falta de espacio y de infraestructuras adecuadas en la actividad científica de investigadoras e investigadores vigueses?

–En materia de investigación, muchas veces se necesitan infraestructuras que acompañen a nuestras investigaciones y, en otras ocasiones, ya no es tanto el espacio como personal de apoyo, y ahora mismo prácticamente no tenemos sitio para crecer. Disponer de más amplitud para poder desarrollar los proyectos facilitaría mucho nuestra actividad, porque ahora mismo, por ejemplo, hay peticiones de investigadores de fuera para venir a nuestro instituto o que han desarrollado su carrera fuera de Vigo y a los que les gustaría incorporarse aquí. Este año han venido desde distintos puntos de España y del extranjero y tenemos que hacer hueco como podemos. Nuestra tarea científica se basa en solicitar proyectos competitivos, conseguir financiación y poder seguir con nuestras investigaciones, pero es que el espacio es básico.

–Dificulta también la retención del talento.

–Tenemos la suerte de que se han ido incorporando nuevos profesionales y los que no tienen sitio están teletrabajando, pero es evidente que si queremos retener el talento y atraer talento que está fuera de Vigo necesitamos unas infraestructuras y unas instalaciones adecuadas, dignas, para poder trabajar.

–¿Cómo serían esas instalaciones ideales en la ETEA?

–Tenemos más o menos el proyecto de la ETEA previsto y tenemos que ver si se puede desarrollar en una o en dos fases, debido al encarecimiento de los materiales, por lo que es posible que haya que hacer revisiones del proyecto en sí. En concreto, necesitamos unas infraestructuras para grupos de acuario, para grupos de oceanografía que generan y almacenan mucho material para las campañas. Hay que tener en cuenta que el instituto es multidisciplinar y hay profesionales trabajando en biología molecular, en bioquímica, en proteómica, que necesitan una infraestructuras importantes asociadas; está la parte de tecnología de alimentos y también personas que trabajan embarcando, haciendo campañas oceanográficas, evaluando pesquerías... Necesitamos una amplitud de medios importante, necesitamos todas esas instalaciones: desde laboratorios de seguridad biológica porque se trabaja con patógenos, hasta salas blancas porque se trabaja con metales y contaminantes, y equipamiento de campañas oceanográficas, por ejemplo. En nuestro instituto hay profesionales trabajando en ámbitos muy diversos.

–¿Cómo valora la situación actual del Centro Oceanográfico de Vigo?

–Se encuentra en una situación similar a la nuestra debido a problemas de reacondicionamiento, y de hecho, en este momento incluso estamos buscando juntos soluciones intermedias hasta que no nos vayamos a la ETEA y ellos hasta que no finalicen las obras de acondicionamiento, lo que nos permitirá conseguir espacio.

–Desde su perspectiva, ¿cuál es el potencial de Vigo en investigaciones marinas?

–Nuestra ciudad está situada muy arriba en investigación marina. Hay que tener en cuenta que muy pocas ciudades cuentan con investigadores excelentes, tanto procedentes del CSIC, del IEO o de la Universidad de Vigo. Tenemos una masa crítica muy importante en la ciudad y ese debe ser nuestro objetivo: centralizar la investigación que se hace en ciencias marinas y situar a Vigo donde se merece. Para eso, hay que fomentar mucho la cooperación entre las distintas instituciones y seguir siendo científicos que hacen ciencia de calidad, no solamente a nivel local, que también es necesario, por supuesto. Tenemos unas rías maravillosas, en concreto la de Vigo es casi un microcosmos, en donde hay unas condiciones oceanográficas fantásticas y especiales de afloramiento y de corrientes, y yo creo que tenemos que seguir en esta línea, trabajando en nuestra zona y llevando a cabo ciencia de calidad a nivel internacional, situando a Vigo donde se merece, donde está realmente.

Luis Taboada pasa a vicedirector científico y Lucía Sánchez a vicedirectora técnica Con el nombramiento de Beatriz Novoa García por parte de la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como nueva responsable del Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, los cambios también se extienden al resto de direcciones, puesto que Novoa ya ha nombrado al equipo que la acompañará al mando de la entidad. Así, la científica e investigadora viguesa ha escogido a Luis Taboada Antelo y a Lucía Sánchez Ruiloba, como vicedirector científico y como vicedirectora técnica, respectivamente, para dirigir la actividad del instituto. Con un marcado carácter multidisciplinar que aborda de un modo integral la investigación marina, la institución pretende dar respuesta a los desafíos globales y a las preocupaciones locales relacionadas con el medio marino, a través de diferentes líneas de investigación estructuradas a lo largo de tres ejes fundamentales: sistemas oceánicos y costeros, vida y ecosistemas marinos, sistemas y procesos biológicos. Novoa García, que ahora se situará al frente del IIM, es también jefa del grupo de Inmunología y Genómica y del Departamento de Biotecnología y Acuicultura. En este ámbito, sus líneas de investigación se centran en el estudio de las bases moleculares de la respuesta inmune de organismos marinos mediante análisis de expresión génica. Además, estudia procesos inflamatorios asociados a enfermedades humanas empleando el pez cebra como modelo, así como la respuesta inmune antiviral. En los últimos años, su grupo se ha ocupado de la diversidad microbiana en la ría de Vigo mediante técnicas de secuenciación masiva y biología molecular.

