Precintan por un incendio el edificio que lleva diez años abandonado en Travesía

El edificio número 91 de Travesía de Vigo lleva más de una década siendo un auténtico quebradero de cabeza para vecinos y comerciantes del entorno, y también para el propio Concello de Vigo. El gobierno local ha impuesto un total de cuatro multas al antiguo propietario del inmueble que suman un total de 15.000 euros. El motivo no es otro que no llevar a cabo las distintas obras que son necesarias en un edificio que está en un estado alarmante de abandono y, en algunas zonas, en estado semirruinoso. Pero la situación se complicó en las últimas semanas, cuando los bomberos tuvieron que acudir al inmueble a sofocar un incendio. El hecho provocó serios desperfectos en el edificio, por lo que la Policía Local, a petición de los bomberos, procedió a su precinto. El objetivo no es otro que evitar que entren personas a hacer fiestas o pasar la noche, algo que era habitual hasta hace no mucho provocando las quejas de los vecinos del edificio colindante, que se ve afectado por la situación hasta el punto que tienen inoperativo el garaje, que es de uso compartido.

“Ese edificio es un peligro, A veces caían cascotes a la vía. Está en un estado terrible y parece que no encuentran al propietario”, lamenta Andrés Saavedra, que tiene un comercio de productos de peluquería a escasos metros.