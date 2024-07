El Mundial se difumina

Balaídos parece haberse caído de la carrera del Mundial sin que exista atestado oficial de tal suceso. Ningún portavoz lo ha anunciado. La candidatura viguesa, como la valenciana, habita en un extraño limbo que se va aclarando a base de noticias, silencios y sobreentendidos. La prensa madrileña enumera las once sedes. El Consejo Superior de Deportes filtra una carta en la que solicita a la Federación Española que apueste por trece. Un documento que paradójicamente demuestra que ha renunciado a conseguirlo. Fuentes federativas hablan de un escenario todavía abierto, incluso de cara a los dos próximos años. Cada actor deslizará su propia propaganda en las próximas semanas, en la búsqueda o exoneración de culpabilidades. Y en realidad el juez definitivo reside lejos; en Zürich, donde la FIFA tiene su sede.

El proyecto vigués había superado varias cribas. Antes se habían caído otras alternativas factibles, como Gijón o Murcia, por austeridad o querellas internas. Pero hace ya tiempo que empezó a quedar descabalgado en esta carrera. Dejó de importar que la financiacion de la reforma de Balaídos resultase relativamente más asequible que otras.

Aunque nunca se consideró imposible que hubiese dos sedes gallegas, la situación pronto se planteó inevitablemente como un pulso con Riazor. El compromiso de la Xunta de contribuir económicamente y el deslizado soporte de una empresa privada han decantado la elección hacia Riazor. Las otras: Bernabéu y Metropolitano en Madrid, Nou Camp y Cornellá en Barcelona, San Mamés en Bilbao, Anoeta en San Sebastián, La Romareda en Zaragoza, La Cartuja en Sevilla, La Rosaleda en Málaga y Gran Canaria en Las Palmas. Todas esas ciudades tienen sus estadios, públicos o privados, ya acabados o que lo estarán, pendientes de obras livianas o con proyectos teóricamente bien cimentados.

Vigo y Valencia, sin embargo, no habían quedado descartadas totalmente. Ni siquiera ahora lo catalogan así todos los informadores que se mueven en el entorno de la Federación Española (RFEF). La mayoría, no obstante, sí anticipa que no figurarán en la relación que la organización del Mundial 2030 remitirá a la FIFA antes del 31 de julio.

Y a esta decisión de la RFEF obedecería esa carta del gobierno, que habría decidido exponer la maniobra que hasta ahora había intentado en la intimidad de la comisión mixta: “El Consejo Superior de Deportes considera que la Real Federación Española de Fútbol debe defender una posición de máximos con respecto al número de sedes postulantes. Específicamente, solicitamos que se trabaje en la inclusión de trece sedes nacionales dentro de la propuesta oficial”.

El CSD aclara su postura en su defensa, ante la imposibilidad de convencer a la RFEF. Las relaciones entre los dos organismos no son fluidas. La inhabilitación como presidente federativo de Pedro Rocha, ya recurrida, no ha frenado las decisiones de su junta directiva, que se habría mantenido inflexible respecto a las sedes.

La decisión facilita, desde luego, que se complete el expediente conjunto con Marruecos, que tendrá seis sedes, y Portugal, con tres, aunque se suponía que esos dos socios no se oponían a un incremento de ciudades españolas si no afectaba a su cuota de partidos. Y de hecho, fuentes federativas matizan que siguen esperando una respuesta desde la reunión de Agadir, aunque ciertamente el tiempo se agota.

Con todo, será la FIFA la que valide la propuesta de los tres países, con el horizonte de la asamblea general del 11 de noviembre. Y hay determinadas situaciones más hilvanadas que bien cosidas, además de la amenaza permanente de sanción a España si el Gobierno decide intervenir en el control de la RFEF.

En lo referente a los estadios que precisan una mayor inversión, mientras que el Cabildo canario sí que se ha comprometido firmemente a un gasto de 101 millones y las instituciones aragonesas se han alineado para reunir 150, en Málaga no se ha aclarado de dónde saldrán los 260 millones que supondrá la nueva Rosaleda. Es el ejemplo claro al que los expertos apuntan para abrir la puerta a variaciones a medio plazo.

En Galicia, entre tanto, a la Xunta le alivia saber que sólo tendrá que invertir en uno de los dos grandes estadios del país, pero con el desgaste de haber dejado al otro sin un solo céntimo en toda su reforma. Y además la Xunta mantiene que nunca anunció una cifra específica y, como otras administraciones regentadas por el Partido Popular, ha reclamado al Gobierno central una implicación que este niega. El Concello de A Coruña, por su parte, deberá solicitar un crédito.

Habrá todavía mucha metralla pública. El Concello de Vigo ya reprochó al presidente de la Gallega, Rafa Louzán, que anunciase en A Coruña esa victoria herculina por centésimas en los criterios de selección. Lanzarán nuevos ataques. Y eso que el caso olívico tiene mejor digestión a nivel estatal que el valenciano, aunque se haya hablado mucho de presiones políticas –como si las remodelaciones millonarias no tuvieran todas un componente político–. Valencia, tercera ciudad del país, se cayó por el cainismo que ha paralizado el Nou Mestalla desde 2009. Precisamente en el intento de reincorporarse al Mundial, el camino se ha allanado, aunque presentasen la documentación fuera de plazo. Ayer, ante las informaciones de que todo había resultado inútil, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, responsabilizó al club y a su propietario, Peter Lim.

