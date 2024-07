La vieja escuela del tatuaje en Vigo dice hasta pronto

Fue en un festival de rock. De aquella escuchaba ese estilo de música y en ese ambiente la gente iba muy tatuada, tenía 15 años, sus padres le dejaron ir y acabó volviendo a casa con un primer diseño en la piel. Cuenta que después estuvo en la Marina, que trabajaba, pero quería otra cosa, y como dibujaba y seguía tatuándose, al final, en 1996 empezó a aprender de máquinas, agujas y tintas en un estudio de Murcia, hasta que tres años más tarde se marchó a Barcelona para tatuar por su cuenta. No pasó entonces mucho tiempo hasta que un estudio de Vigo se puso en contacto con él, querían que viniera a la ciudad a probar con ellos y Nortes volvió a hacer las maletas, en esa ocasión, para cruzar de punta a punta el país y también para quedarse.

Al atravesar las cortinas que penden al lado de la recepción, se abre todo un universo y el visitante se adentra en un viaje a la cuna del tatuaje tradicional. Máquinas antiguas, diseños old school bañando las paredes, un ancla como lámpara e incluso un altar de muertos con catrinas mexicanas, el interior de Costa Oeste se configura como un pequeño museo del tatuaje en Vigo, y es que es en la actualidad el estudio más antiguo de la ciudad al haber sido el único que se ha mantenido en el tiempo en la misma ubicación. Han pasado 22 años desde que Nortes lo pisó por primera vez, tomando sus riendas dos años después al traspasárselo su dueño anterior, y si bien un 20 aniversario es motivo de celebración por todo lo alto, lo cierto es que la fiesta que estaba preparando y que tendrá lugar durante toda la jornada de este viernes, va a dejarle un sabor agridulce, puesto que próximamente deberá abandonar el Paseo de Alfonso XII.

Cuando me lo notificaron pensé que tenía que comunicárselo a la gente, pero también que no me voy de Vigo

“Estaba organizando la fiesta del 20 aniversario y me notificaron que tengo que dejar el local, tienen otros planes para él. Me da mucha pena porque esta es la zona que más me gusta de Vigo, el estudio es pequeñito y a veces incluso hemos estado trabajando cinco tatuadores y podría haberme ido a un estudio más grande, pero en 20 años no lo hice, me encanta poder salir y ver las Cíes, pero no puedo hacer nada. Cuando me lo notificaron pensé que tenía que comunicárselo a la gente, pero también que no me voy de Vigo, ni estoy enfermo como ya me preguntaron ni tampoco me retiro, que aún no tengo edad, pero lo que va a pasar lo pensaré a partir del lunes, porque fue todo muy imprevisto. Me gusta mucho la ciudad y me quiero quedar aquí”, explica Nortes.

Después de tantos años diseñando “tatuajes de toda la vida” para vigueses y viguesas, el dueño de Tatuajes Costa Oeste sabe que tiene una clientela fidelizada, aunque entre risas comenta “que ahora cada vez se tatúan menos, que están mayores”, y si en un futuro se reinventa, de alguna forma podrá contar con ellos. En este sentido, Nortes comenta que el mundo del tatuaje ha cambiado mucho desde que él empezó como aprendiz. Así, apunta que “al principio evolucionó muy bien, porque de los tribales y de las letras chinas se pasó a piezas más artísticas, a un estilo de tatuaje más clásico y estético. Antes era tabú, underground y raro, pero ahora que se ha normalizado y que cualquiera puede llevar un tatuaje, la gente ve negocio y esto ha ido a menos debido a las franquicias, que ofrecen hasta cuatro tatuajes por 40 euros y no sé cómo pueden hacer eso. La gente joven prefiere tatuajes más pequeños y baratos, que piezas más elaboradas y, en ese sentido, hemos ido a peor”.

La fiesta de aniversario y despedida de Costa Oeste dará comienzo en el Paseo de Alfonso XII desde las 11.00 horas de hoy y las personas interesadas podrán acudir a tatuarse diseños que ya tienen preparados, se montará un mercadillo y habrá actuaciones de Los Pontiaks, Tattoo Time y Cabestro. Con Nortes colaboran A Póla y El Castro que continuarán dinamizando la zona mañana con un “tardeo muy bluesero” contando con DJ Sons do Gramófono, The Mollo Workers y Black Stereo.

