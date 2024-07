La viguesa Beatriz Novoa, nueva directora del Instituto de Investigaciones Marinas

La presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en función de la candidatura avalada en el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) debatida en el Claustro Científico, previo informe preceptivo del Comité Científico Asesor del CSIC, ha nombrado a Beatriz Novoa García nueva directora del IIM. Releva en el cargo a Carmen González Sotelo, que ha ejercido como directora provisional desde diciembre de 2023.

La nueva directora ha nombrado al equipo que la acompañará en la Dirección: Luis Taboada Antelo como vicedirector científico y Lucía Sánchez Ruiloba como vicedirectora técnica.

Beatriz Novoa García (Vigo, 1966) es licenciada y doctora en Biología por la Universidade de Santiago de Compostela. Inició su labor investigadora en el CSIC en 1990 y en 1997 obtuvo una plaza de científica titular en el IIM, promocionando sucesivamente a investigadora científica 2006 y profesora de investigación 2016. Ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Aberdeen (Reino Unido) y ha completado su formación como investigadora en las universidades de Maryland, Maine, Harvard y Pennsylvania (Estados Unidos).

En la actualidad, Beatriz Novoa García es jefa del grupo de “Inmunología y Genómica” y del Departamento de Biotecnología y Acuicultura. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las bases moleculares de la respuesta inmune de organismos marinos mediante análisis de expresión génica. Además, estudia procesos inflamatorios asociados a enfermedades humanas empleando el pez cebra (Danio rerio) como modelo, así como la respuesta inmune antiviral. En los últimos años, su grupo ha estudiado la diversidad microbiana en la Ría de Vigo mediante técnicas de secuenciación masiva y biología molecular.

Autora de más de 260 artículos científicos publicados en revistas SCI, un libro y 20 capítulos de libros. Cuenta con un elevado índice de impacto (índice H: 59) y figura en Ranking de la Universidad de Stanford en el 2% de los científicos más influyentes del mundo (tanto por el total de su carrera como por años individuales, 2023) y en la lista de los investigadores españolas más citados. Investigadora principal de proyectos de investigación financiados en convocatorias de concurrencia competitiva de ámbito nacional y europeo.

También Tiene varias patentes y varios premios, entre los que destacan el de la Academia Gallega de las Ciencias y el VI Premio Jacumar de Investigación en acuicultura. Ha sido directora/codirectora de 21 tesis doctorales y ha dirigido además tesis de máster y de fin de carrera. También participa en programas doctorado en colaboración con diferentes Universidades y es profesora del Máster Inter-universitario de Acuicultura y de Genómica y Genética de las tres universidades gallegas.

Ha sido Adjunta de Coordinación de ANEP, Ministerio de Economía y Competitividad. Area de Ganadería y Acuicultura desde 2012 hasta 2019. Es editora jefa de la revista “Frontiers in Aquaculture” y forma parte del comité editorial de las revistas “Fish and Shellfish Immunology” y “Developmental and Comparative Immunology”. Desde 2016 a 2023 fue presidenta de la Sociedad Internacional de Inmunología de Peces y Moluscos, siendo actualmente vicepresidenta.

“Entre otros asuntos, desde la dirección del IIM tendremos que hacer frente a los importantes problemas de espacio del instituto y al traslado del mismo a la ETEA”, avanza Novoa.