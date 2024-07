Iago Aspas abre las fiestas de Bouzas: "Namoreime desta vila que é como poñer á miña, frente a un espello"

Boas tardes a todos,

Estou nun lugar especial para min e por suposto para todos os vigueses. Non creo que haxa ninguén na nosa Ría que non viñese algunha vez a Bouzas para gozar dos seus paseos sobre o mar, da maxia do centro histórico e dos bares e restaurantes que enchen esta vila mariñeira co cheiro e o sabor da nosa terra.

Eu descubrina cando era moi novo e algo rebelde, só un pouco. Enviáronme aquí cedido, ao Rápido de Bouzas, para amornar o meu carácter, madurar e mellorar. E conseguino, crecín moito como xogador e como persoa e de feito só me expulsaron unha vez …e foi contra o Celta, así que non conta. Aprendín moito e namoreime desta vila que en moitas cousas é como poñer á miña fronte a un espello.

Estas festas son unha bendición para todos, un espazo común para gozar, divertirse e compartir alegría con familiares e amigos. Ao encanto destas rúas úneselle un gran espectáculo de fogos artificiais único en Galicia. A súa brillante, nunca mellor dito, execución e grandeza visual súmaselle a singular beleza de Bouzas. Os fogos iluminan a terra, o ceo e o mar, ¿quen máis pode presumir diso?.

Son unhas festas para todos, pero este ano un pouco máis para os celtistas, que aquí me consta que hai moitos e moi bos. Quero agradecer no meu nome e no do club aos organizadores que lle dediquen esta edición ao Celta e ao seu centenario. Bouzas será desde agora un pouco máis celtista A moitos dos que estades aquí véxovos en Balaídos, espero que despois de aguantarme sigades indo.

Son as festas en honra ao Santísimo Cristo dos Aflixidos, igual por iso me convidaron a ler o pregón e non polo centenario. ¿Quen nos representa mellor aos celtistas que o Cristo dos Aflixidos?

E xa que estou aquí quero pedirlle algo. Non o teño tan sinxelo como o noso presidente de honra Carlos Mouriño, que o ano pasado leu o pregón nas festas de San Roque. San Roque é o santo milagreiro, tívoo fácil o presi.

Ao cristo pídolle saúde e protección para todos, especialmente, e en honra desta vila, para os mariñeiros. E tamén para os mariscadores, que así inclúo á miña nai e non quedo sen comida as fins de semana. E xa postos, pídolle que se ten que haber alguén aflixido sexa o porteiro do equipo rival e non un dos nosos.

Gozade da festa, da música e dos postos, gozade deste enclave tan emblemático para Vigo, das súas rúas e dos seus paseos. E aos que veñen de fóra, tamén das súas xentes. Boa xente a de Bouzas e, como dixen, moi celtista.

Felices festas! e Sempre Celta!