Un matrimonio vigués, afectado por las cancelaciones de Iberia: "Nos dieron la opción de volar tres días más tarde"

Estuvieron dos semanas de vacaciones por el norte de Italia. Este pasado martes, David Vila y Laura Piñeiro regresaron a España en un vuelo que cubría la ruta Bolonia-Madrid. Eran las tres de la tarde cuando aterrizaron en la T4 del aeropuerto madrileño. Veinte minutos más tarde este matrimonio vigués debía embarcar en el avión que les llevaría a Peinador, cuya salida estaba prevista para las 15.50 horas.

"Cuando aterrizamos nos llegó a la app de Iberia el aviso de que nuestro vuelo se había cancelado. Sin embargo, en los paneles de información estaba indicado el número de la puerta de embarque, así que hasta allí fuimos". Al llegar, se encontraron con cientos de personas preguntándose qué estaba pasando, y solo dos trabajadores de la compañía, aguantando el chaparrón.

Aviso de Iberia al móvil de este pasajero vigués, informándole que su vuelo a Vigo estaba cancelado. / Cedida

"En unos minutos, nuestro vuelo a Vigo despareció del panel, y aún hoy (más de 24 horas después) no sabemos porqué no pudimos volar", explica David a FARO, mostrando la sensación de ninguneo que confiesan haber sentido. Ese martes 16 de julio dos frecuencias desde el aeropuerto olívico a la capital de España no salieron, ya que los aviones procedentes de Madrid, y que hacían la ruta a la inversa, tampoco habían despegado previamente.

"Yo entiendo que esos dos empleados no tienen culpa, pero nadie nos daba ninguna explicación, y además tuvimos que esperar casi tres horas en la cola del mostrador de atención al cliente para que nos atendieran". A ellos, y a las decenas de personas, cada una con sus vicisitudes personales, y con los consecuentes problemas que acarreaban el hecho de no poder llegar al destino en el momento que habían previsto, en el caso de David y Laura, temas médicos y laborales.

Esa sensación de desamparo fue incrementando con el cúmulo de detalles que padecieron en la gestión de su caso. "Primero nos dijeron que para reubicarnos, tanto los aviones del miércoles como los del jueves estaban sobrevendidos, y no me preguntes qué significa eso, porque no tengo ni idea, y que hasta el viernes 19 de julio no tenían plazas, así que solo podíamos volar a Vigo tres días más tarde, algo que para nosotros era inviable".

David comprobó en las paginas de venta de vuelos a Peinador que sí había billetes disponibles en esos días posteriores al de su cancelación y está convencido de que "obviamente nos dijeron que no tenían plaza para meternos miedo y que cogiésemos la única opción planteada del bus, ya que es mucho más barata para ellos".

Solución: un autobús "que casi perdemos"

Y es que, tras una larga espera, cuando por fin llegaron al mostrador y fueron informados de que su recolocación en algún vuelo próximo no era una opción, "nos comentan como quien no quiere la cosa que hay un autobús que sale para Vigo en quince minutos, 'así que corran, vayan rápido sino lo pierden'. No dábamos crédito, ¿cómo nos pueden tratar así?", reconoce molesto.

Este matrimonio vigués también se enteró de rebote de que Iberia les daba un menú -"llevábamos desde las doce sin probar bocado"- para el viaje por carretera. "Nos lo comentó otra pareja, pero muchos de los pasajeros del bus no tenían ni idea, y se quedaron sin la ensalada de pollo y el Kit Kat que, por ejemplo, nos dieron a nosotros".

Una parada en Sanabria para cenar de camino a Vigo, y por fin, a las 04 horas de la madrugada del miércoles llegaron a su destino. Ahora tienen por delante el engorro burocrático de las reclamaciones con la aportación de documentos explicativos, tickets y justificantes, "y a saber cuándo nos devolverán el dinero, pero eso, al final es lo de menos", confiesa David que incide en la afección emocional padecida, "sobre todo, cuando hablamos de una compañía tan grande. Nadie está libre de incidencias, pero en el caso de Iberia te esperas otro trato diferente, y no enterarte de que no puedes volar solo unos minutos antes de embarcar", explica.

Laura y David, felices de vacaciones en Italia. / Cedida

"Llegas de unas vacaciones intensas de caminatas diarias, y lo único que quieres el día de tu vuelta es llegar a casa, sin problema y descansar un poco, antes de volver a la rutina". Pero a ese día de incertidumbres, malos modos, nervios y cansancio se unió, en su caso, "el no poder despedirnos de los padres de Laura, de mis suegros, que fueron a buscarnos a Peinador, porque ese mismo día ellos se marchaban y queríamos verles", se lamenta David. En definitiva, peajes inmateriales sin reembolso que a nadie le gusta pagar.

Efecto cascada

Iberia sumó más problemas con vuelos cancelados durante la jornada del miércoles 17 de julio. A esas cuatro frecuencias que no despegaron el martes entre los aeropuertos de Peinador y Barajas, al día siguiente se repetía la situación en otras franjas horarias de la tarde, cancelaciones debido a "causas operativas", según fuentes de la compañía aérea que aseguraron que los problemas no se debieron a ninguna circunstancia concreta en la terminal olívica, apuntando que las incidencias en las aeronaves se dieron en otros aeropuertos. Aunque este jueves, no ha habido ninguna cancelación en las frecuencias entre Vigo y Madrid, las cancelaciones podrían volver a producirse durante las próximas semanas. Y es que, desde la compañía aseguran que la temporada alta y la elevada actividad de las aeronaves provoca que una incidencia tenga un efecto en cascada a lo largo de toda la jornada.