Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, recibe el Premio Alumni-UVigo Honorífico

Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, ha sido galardonado este jueves con el Premio Alumni-UVigo Honorífico, concedido por la Universidad olívica.

"Para mí es un gran honor recibir este galardón —ha expresado Botana—. Siempre me sentí muy orgulloso de haber estudiado Ciencias del Mar en la Universidade de Vigo y he defendido ese orgullo en todos los sitios donde he estado. Así que cada iniciativa mía que coseche éxito lleva el sello de la UVigo".

Alumno de la primera promoción viguesa de Ciencias del Mar, Botana ha querido compartir el premio con todos sus compañeros "y con los profesores, ahora muchos de ellos colaboradores míos en la Autoridad Portuaria".

"A mí siempre me gusta decir que somos la generación de Félix Rodríguez de la Fuente, porque él hizo algo brutal que fue inculcarnos ese amor por el medio ambiente. Tengo que reconocer que primero me matriculé en Económicas, pero esa noche no pudo dormir porque era como renunciar a un sueño de hacer algo por el medio ambiente y por el mar. Así que al día siguiente cambié y me anoté en Ciencias del Mar", ha recordado el presidente de la Autoridad Portuaria. "Como soy un hombre de sueños, sueño con que Vigo se convierta en la ciudad del mar y de las ciencias marinas".

Los galardonados en los III Premios Alumni UVigo. / FdV

III Premios Alumni

Los III Premios Alumni UVigo reconocen a antiguos alumnos por su labor personal y profesional en cinco categorías: emprendimiento, humanidades, impacto social, investigación y trayectoria profesional.

En el acto, presidido por Manuel Reigosa, rector de la Uvigo, y Natalia Caparrini, vicerrectora de Estudantado y Empregabilidade, también se premió a las deportistas Susana Rodríguez Gacio y Teresa Portela como Alumni Distinguido; mientras que el galardón Amigo Alumni recayó en David Regades, delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo.