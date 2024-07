El BNG pide reactivar el Valedor do Cidadán

El BNG pedirá al Concello en la próxima Comisión Informativa de Participación Ciudadana que se reactive la oficina del “Valedor do Cidadán” como mecanismo para proteger los derechos de los vecinos y ejercer una mayor supervisión sobre el funcionamiento de los servicios municipales. “Levamos desde o ano 2017 sen que o Valedor presente o seu informe anual diante do Pleno para dar conta das actuacións e trasladar as súas recomendacións para o mellor funcionamento da administración municipal”, critica.