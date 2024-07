Última estación: “O ceo”

Hace dos años, mientras pintaba de forma altruista una pequeña fachada del refugio canino, aprendió una bonita lección que da consuelo a muchas familias: “Que cuando un animal se muere, se dice que cruza el arcoíris”. Después de aquella experiencia en la protectora Os Biosbardos, situada en Ponteareas, la artista viguesa Eva Casais reconoce que ya nunca más fue capaz de desvincularse del proyecto, es por esto que, cuando fue seleccionada por el Concello de Vigo para participar en la nueva edición del programa de medianeras “Vigo, cidade de cor” y vio el muro asignado en Matamá para dejar volar su imaginación, rápidamente le vino a la mente aquella historia de los “peludos” realizando un último viaje.

“Tenía muy claro que me gustaría hacer un mural relacionado con los animales y me tocó un muro muy peculiar y complicado de pintar, pero me acordé de aquella historia tan bonita y se me ocurrió diseñar un tranvía viajando por un raíl en forma de arcoíris que está llegando a esa última estación, Estación O ceo. Quise plasmar ese último viaje que hacen los animales y, al mismo tiempo, un homenaje a todos esos que mueren en las protectoras sin el amor de una familia”, explica la autora del mural, cuya elaboración contó con la mejor inspiración, y es que el tranvía diseñado por Casais para embellecer Matamá transporta a unos viajeros muy especiales y un potente mensaje: “No compres, adopta”.

Escogí a perros de protectoras que ya han sido adoptados y que sus familias habían contactado conmigo anteriormente para retratarlos Eva Casais — Autora del mural

Oba, Barto, Cherry y Lía son los nombres de los cuatro pasajeros perrunos que la artista viguesa ha querido retratar en su intervención urbana, cuatro protagonistas de una historia con final feliz, puesto que pertenecían a distintas protectoras y esta semana fueron invitados por la propia Eva Casais “a posar” frente a su mural terminado: “Escogí a perros de protectoras que ya han sido adoptados y que sus familias habían contactado conmigo anteriormente para retratarlos. Me había gustado mucho pintarlos y solo hay uno al que conocía directamente de protectora, un podenco que se nota que tuvo una vida complicada. Pedí a los dueños si podían venir porque me hacía mucha ilusión tener unas fotos con todos y vinieron encantados desde Ourense, Cee y Vigo”, indica.

Quise plasmar ese último viaje que hacen los animales y, al mismo tiempo, un homenaje a todos esos que mueren en las protectoras sin el amor de una familia

La reacción de las familias al encontrar a “sus peludos” a gran escala fue muy emocionante y la autora del diseño afirma que “quedaron muy contentos. Ya cuando les hice la propuesta se mostraron muy dispuestos, por lo que estoy muy agradecida, me lo pusieron todo muy fácil”.

Casais asegura que el mural de Matamá ha sido “una experiencia fantástica, una de las mejores de mi vida”. Y es que además de la reacción de las familias de Oba, Barto, Cherry y Lía, la artista viguesa también se lleva de recuerdo la colaboración de varias niñas de la parroquia que se preocupaban de llevarle fruta, bebida y le regalaban dibujos que hacían sobre su obra; las visitas de Paco, el gato comunitario del barrio, o el emocionante mensaje que le envío la propietaria del muro cuando se enteró de la temática, puesto que se cumplía un año desde que su propio perro había emprendido ese viaje hacia la Estación O Ceo.

Mural colaborativo en Coia

Este miércoles finaliza el plazo para inscribirse y poder participar en el mural colaborativo que la artista viguesa Vanesa Álvarez llevará a cabo en el barrio de Coia, en el marco del programa municipal “Vigo, cidade de cor”.

Al igual que los proyectos bajo su sello en Nueva York, Vanesa Álvarez busca la participación de vecinos y vecinas de la ciudad para transformar el paseo central de la Avenida de Castelao en una intervención comunitaria que se desarrollará durante dos semanas, a partir del 22 de julio, y en dos turnos de trabajo, de 9.00 a 11.00 y de 11.00 a 13.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo