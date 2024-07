Frente común del PSOE y el BNG para la cesión gratuita del Fraga

Dos semanas después de conocerse que la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra pagarán 9,3 millones de euros a Abanca para hacerse con la propiedad del cine-teatro Fraga, continúan los cruces de declaraciones entre PP, PSOE y BNG... y ya hay fecha para el pleno extraordinario del Concello de Vigo el que se abordará esta operación. Será el próximo viernes y empezará a las 11.00 horas, como anunció el portavoz del grupo socialista, Carlos López Font.

El representante del equipo de gobierno destacó que la sesión tendrá un único punto: “Que adopte la resolución de solicitar de Abanca la donación del cine-teatro al Concello y que sea el Concello el que articule un uso del mismo con acuerdos con la Xunta, la Diputación y la Zona Franca a través de unanimidades”. “Se solicita al mismo tiempo la cooperación del Ministerio de Cultura por considerar muy valiosa su aportación en el modelo de recuperación del Fraga”, continuó Font.

Mientras, el grupo provincial del BNG presentó una moción en la Diputación con el objetivo de “instar á Xunta de Galicia a promover, en cooperación co organismo provincial e o Concello de Vigo, a constitución dun consorcio público-privado que permita a adquisición da propiedade ou a cesión de uso do Teatro Cine Fraga en Vigo sen custo para o erario público, deixando sen efecto a operación de compra proxectada”. “O grupo nacionalista insiste en que a dotación cultural xa foi financiada con diñeiro público no momento do rescate da antiga caixa, polo que cualifica facer un novo desembolso, como pretenden Xunta e Deputación, de dilapidar recursos”, argumenta.

Según la diputada Manuela Rodríguez Pumar, Vigo es “entre cidades semellantes no Estado español a única que non conta con ningún teatro público, alén da existencia de diferentes auditorios, o que impide atender as necesidades e o desenvolvemento do vizoso tecido cultural” a pesares do seu enorme potencial”.

El grupo municipal del PP lamentó que Caballero convoca un pleno extraordinario para “intentar boicotear” la recuperación del Fraga: “Responde a una pataleta y está movida exclusivamente por la envidia del alcalde. Prefiere que Vigo se quede sin ver de nuevo el Fraga abierto a la gente a que sean la Xunta y la Diputación quienes se lo devuelvan a la ciudad”.