Transportes apuesta por el AVE de Cerdedo como parte de la línea entre Oporto y Madrid

Cambio de postura y discurso en el Ministerio de Transportes sobre la conexión de Alta Velocidad entre Vigo y Ourense por Cerdedo. Por primera vez desde que Isabel Pardo de Vera abandonó la Secretaría de Estado hace año y medio, un alto cargo ha defendido este trazado como una reivindicación por encima de la ciudad. El número 2 del departamento, José Antonio Santano, agradeció “la visión de este asunto desde la perspectiva del alcalde, que completa muy bien lo que puede ser la perspectiva ferroviaria del Ministerio”, donde no han sido pocas las resistencias durante lustros. El secretario de Estado aludió a la “relación de ciudades y juego de la geopolítica” para justificar “la conexión de Oporto a través de Vigo con Madrid y Europa”, tal y como razonó con Abel Caballero.

Después de una larga reunión de más de dos horas y media con el alcalde en Praza do Rei, el número 2 de Transportes hablaba por primera vez de un proyecto que tendrá que asumir un estudio informativo complementario de al menos 15 meses antes de pasar a la Declaración de Impacto Ambiental y el encargo de obras. Si en el mes de abril Óscar Puente prefirió eludir el tema en su resumen de la cita con Caballero en Madrid, en esta ocasión ha “confirmado y reafirmado nuestra voluntad de trabajar en esa dirección” para ejecutarla. Aún así, Santano se mostró prudente y recalcó que “lo más importante en el ámbito del ferrocarril es no tanto dar las fechas como trabajar de continuo, que vayamos avanzando” con esa variante.

“Nosotros lo que queremos fundamentalmente es que Vigo sea protagonista. Es la gran ciudad de Galicia en ningún momento el ferrocarril pueda obviar a Vigo”, explicaba después de recordar su relación con la urbe, donde vivió y trabajó su mujer durante años y a la que ya había acudido en varias ocasiones como alcalde de Irún. Caballero lo valoró positivamente ya que “Vigo es una ciudad que le es familiar y es una gran facilidad para hablar porque te permite no entrar en los detalles de explicar dónde está cada cuestión”, yendo este encuentro en el Ayuntamiento “maravillosamente bien” antes de cederle la palabra. “Le he dicho al alcalde que hay muy pocas ciudades a las que le hayamos dicho sí a todo”, añadía Santano en su comparecencia posterior. A su vez, destacaba que “el Gobierno de España tiene un compromiso con Vigo entendiendo que esta es una ciudad que tenía demasiadas tareas pendientes”, las cuales detalló a continuación.

Salida Sur.

La otra gran obra del tren rápido en la urbe sigue adelante, pero con contratiempos. La redacción del Estudio Informativo de la Salida Sur “lo vamos a tener listo en el primer trimestre del 2025” y “con información pública lo razonable es que antes de que acabe el año esté en el Ministerio de Transición Ecológica para que se pueda producir esa declaración de impacto”. Estos plazos suponen un retraso respecto a la licitación de 12 meses en junio de 2023 o el último anunciado por Puente para este otoño. Aún así, Santano aseguró que “deberíamos estar en condiciones de comenzar obras en 2029, es un objetivo que tenemos fijado y razonable”, dijo.

Trazado hasta Oporto.

La otra pata del AVE a Oporto llegaría con la licitación de los 6 kilómetros entre Porriño y la frontera del Miño, donde están definiendo el nuevo viaducto internacional. “Quiero decirlo y recordárselo a la Xunta: es importante que todos tengamos claro quienes son protagonistas y qué pasos se han dado”, añadió al recordar que esta línea es un compromiso del Gobierno de Sánchez con su homólogo luso.

Túnel de la A-52.

La tercera infraestructura dependiente de Transportes en Vigo también vio cambios en su presupuesto y plazos. La autovía en túnel hasta O Porriño para culminar la A-52 requerirá de al menos 350 millones de euros. “Hemos aceptado algunas de sus consideraciones que nos ha hecho, es un modificado que nos llevará algo de tiempo”, explicó el secretario de Estado. El vial “va a ir más rápido” que otros proyectos de carreteras ya que “la tenemos en redacción y está más avanzada”, por lo que a pesar de no querer dar un calendario afirma que “en este mandato Vigo va a haber actuaciones, de esto no tengo ninguna duda”, finalizó.

Humanización AP-9.

Sobre la integración urbana de la Autopista del Atlántico en su trazado vigués también explicó que hay “distintos tramos distribuidos entre ambas administraciones” desde Buenos Aires hasta Alfonso XIII, por lo que “eso va en marcha y las cosas avanzan” aunque será a menor velocidad que la A-52.

Ruido en Navia.

No todo han sido grandes obras. Santano se comprometió a “trabajar para ofrecer una solución de pantallas acústicas para minimizar mucho” el problema de ruido de la VG-20 a su paso por Navia, enfatizando en su “sensibilidad” para estos problemas en núcleos urbanos.

Avenida de Madrid.

Entre los hechos concretos destacó también la licitación inminente de la reforma de la Avenida de Madrid. “Lo más importante es que es una transformación urbana que va a dar calidad a ese entorno y que venía pidiendo y mereciendo”, señaló al recordar que el Ministerio financiará dos tercios de ella.

Defenderá que la prórroga de la AP-9 es legal aunque “no la hubiéramos hecho”

El secretario de Estado de Transportes también aprovechó su visita a Galicia para reforzar la postura expresada el pasado jueves en Oviedo sobre el expediente de la Comisión Europea a la prórroga de la AP-9 y la AP-66. José Antonio Santano quiso “diferenciar dos aspectos claros” que a su juicio marcan este tema. Por una parte, apuntó a la “decisión política que se tomó en su momento” por el Gobierno de Aznar, aunque “nosotros no la hubiéramos prorrogado en esos plazos y hubiéramos permitido que terminara”, tal y como han hecho en otras concesiones de la AP-1 en Burgos, AP-7 en Cataluña o la AP-68 dentro de dos años; por lo que “esa concesión terminará” dentro de 24 años. “Nosotros no compartimos esa decisión” aunque otra cosa distinta es que “nosotros defendamos la legalidad de ese procedimiento, defender el interés de España y los españoles”, repitiendo así lo expresado la semana pasada. “Todo el mundo tiene que ser consciente de esto, con esto no hay que jugar porque somos Gobierno y defendemos esto”, recalcó. Santano cree que “las cosas desde ese punto de vista se han hecho bien” a pesar de que tras su primer envío de alegaciones la Comisión Europea no admitió la “exception in house” utilizada por el Ministerio de Transportes. De esta forma quiere separar la decisión del ejecutivo popular de “las consecuencias de una hipotética ilegalidad” y mantiene su tranquilidad sobre un procedimiento que sigue siendo “confidencial” y en el que se limitan a enviar la información requerida. Al mismo tiempo el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quiso añadir que “las deducciones más importantes se tomaron siempre con gobiernos socialistas”, recordando la liberación del peaje hacia Cangas y Moaña en 2005 con Touriño en la Xunta y Zapatero en La Moncloa como prólogo de las bonificaciones y “rebajas sustanciales” implantadas hace dos años por el ejecutivo de Sánchez. El segundo envío de las alegaciones y defensa por parte del Gobierno deberá llegar antes del 24 de agosto después de que la Comisión concediera una prórroga de dos meses. No obstante, si este miércoles Úrsula Von der Leyen no es elegida como presidenta de la CE, la renovación de la misma no sería efectiva hasta noviembre como mínimo, posponiendo hasta el próximo año la respuesta de Bruselas.