Glovo y Just Eat se lanzan a llevar la compra en media hora a casa y arañan negocio a los súper

Plataformas como Just Eat o Glovo están ganando presencia a pasos agigantados en la ciudad, una relevancia que se ha disparado desde la pandemia del COVID. Y ya no solo son referentes en el reparto de comida a domicilio. De un tiempo a esta parte han incorporado el servicio de supermercado online: los clientes pueden realizar la compra y todos los productos necesarios para el día a día (alimentos, artículos de higiene, cosméticos…) y prometen llevarlos a casa en media hora. Esta es la principal ventaja de estas plataformas frente a los supermercados tradicionales, que normalmente envían los productos a domicilio al día siguiente del pedido y, salvo que se llegue a un importe concreto, o no lo autorizan o cobran una tasa más alta. Lo cierto es que las aplicaciones se han convertido en una competencia directa de las grandes superficies, sin necesidad tampoco en la mayoría de casos de un pedido mínimo.

Llama la atención precisamente que son varios los supermercados de Vigo (Día, Alcampo…) que han decidido repartir también a través de Glovo o Just Eat. Eso sí, los productos ofrecidos en estas plataformas tienen un precio ligeramente superior: el mismo pack de seis botes de gelatina cuesta 0.99 si lo compras directamente en el Día, pero sube a 1,12 en estas aplicaciones de reparto a domicilio. Pero también trabajan con numerosos comercios locales y pequeños supermercados 24 horas, un tipo de negocio que está al alza en la ciudad. En total, ofrecen más de 25 establecimientos en los que comprar y sus repartidores, los famosos riders, se encargan de llevar a casa los productos adquiridos.

Fuentes de una conocida cadena de supermercados tradicional reconocen que han tenido que pasar por el aro y adaptarse a los nuevos tiempos, ya que son muchos los clientes que utilizan estas aplicaciones y a las tiendas les compensa ofrecer su catálogo también a través de estas plataformas. Lo que sí advierten es de almacenes “fantasma” que en muchos casos no se saben ni dónde están, pues no especifican su localización: “¿Pasan todos los controles sanitarios? ¿Qué garantías ofrecen? Y si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no dicen dónde tienen sus almacenes?”, se preguntan desde uno de los principales grupos de distribución en supermercados de Galicia, que además asegura que estas dark stores pueden ofrecer agresivos descuentos porque recortan en gastos en el reparto al subcontratar a riders en lugar de tener su propia flota de vehículos y repartidores o trabajar con las clásicas empresas de transporte.

CLAVES (o el título que gustéis) Sin pedido mínimo A diferencia del servicio a domicilio de la mayoría de supermercados, las aplicaciones no piden una compra mínima Alcampo o Día Algunos supermercados de Vigo también están presentes en Glovo y Just Eat para el envío de compra a domicilio Tiendas “fantasma” Hay negocios que ofrecen productos por estas aplicaciones móviles que no tienen una dirección física pública.

En cuanto a las tiendas 24 horas, que realmente abren por lo general hasta las doce de la noche, se dan a conocer precisamente a través de aplicaciones como Glovo y ofertan todo su catálogo físico e incluso más. En estos casos, la principal ventaja que plantean frente a los supermercados tradicionales es que también operan los domingos y los días festivos. Este tipo de locales se tuvieron que reinventar durante la pandemia, al menos los que no se vieron abocados a echar el cierre. El toque de queda les obligó a reducir sus horarios y con ello bajaron sus ingresos.

Pero fue precisamente durante aquellos tiempos de restricciones cuando la sociedad se dio cuenta de la importancia de estos establecimientos y muchos emprendedores vieron en ellos un nicho de negocio. Prueba de ello es que el número de tiendas 24 horas que hay en la actualidad en Vigo se triplicó en comparación con antes de la pandemia y se cuentan ya por más de una veintena. Se ubican fundamentalmente en los barrios: O Calvario, Traviesas, Travesía de Vigo o Coia son algunas de las zonas donde más han abierto los nuevos locales.

Hay establecimientos 24 horas de todos los tipos. Algunos son auténticos supermercados, con productos frescos del día (frutas, verduras). Por ejemplo, Supermercados Trujillo, que cuenta con dos tiendas en Vigo, una en Travesía y otra en la calle Coruña.