Jardineros de Vigo inician una huelga indefinida

Trabajadores de la UTE Zonas Verdes, concesionaria municipal del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Vigo, han comenzado este lunes una huelga indefinida ante la negativa de la empresa de pactar una subida salarial acorde al IPC en el nuevo convenio, que están negociando en las últimas semanas.

A gritos de 'No somos esclavos, somos trabajadores', 'Si sube el IPC, los salarios también' o 'UTE culpable, Ayuntamiento responsable', los empleados se han concentrado a partir de las 11.00 horas delante de la sede del gobierno local para pedir que se ponga fin a esta situación.

Con pitos y petardos, más de medio centenar de personas han protestado a las puertas del Ayuntamiento en este primer día de huelga en la concesionaria municipal de Parques y Jardines debido a una "discrepancia" principal, que no es otra que se incrementen los salarios año a año según el IPC.

Tal como ha explicado a los medios de comunicación el presidente del comité de empresa, Alfredo Filgueiras, la UTE "pretende no asumir ningún coste de la subida mientras dure la concesión", trasladando los incrementos salariales al final de la misma, para que se haga cargo la nueva empresa concesionaria, que comenzaría en 2027. "Cosa que entendemos que es ilegal. No podemos firmar ningún acuerdo con cargo a la próxima concesionaria, porque al final la siguiente no nos lo va a aceptar y vamos a tener que ir al juzgado", ha dicho, indicando que sí se han llegado a otros acuerdos laborales, pero el punto de discusión actual es el salarial.

Para él, la empresa plantea "ofertas desorbitadas", pero todas con cargo a la siguiente concesionaria. "Nos negamos a tener una subida que repercuta a la nueva concesión, porque ya hablamos con el Ayuntamiento y no va a aportar ningún tipo de dinero a posteriori", ha añadido.

"Estamos pidiendo que nos suban todo con respecto al IPC y la empresa se niega", ha lamentado, recordando que las subidas del anterior convenio eran lineales.

Según ha dicho, son cerca de 110 los trabajadores de la UTE, de los cuales cerca de un 90% han secundado la huelga este lunes. Pese a todo, ha tachado de "abusivos" los servicios mínimos establecidos por el gobierno local.