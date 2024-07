“Chapeus” originales para Damas e Galáns

Para ellos, de media copa, con una característica pluma y rodeada de dos tiras con los colores de la antigua bandera de la parroquia. Para ellas, diseñados en paja y adornados con flores. Tomando como referencia la única fotografía que existe de los bailarines con las vestimentas originales abandonando la iglesia, la Irmandade de Festas de San Cristina se ha guiado por la imagen que los hermanos Sarabia captaron en 1920 en la romería de San Roque para reproducir los sombreros que de aquella lucían Damas e Galáns con el objetivo de continuar recuperando, de la forma más fiel posible, la danza gremial de Lavadores que se remonta al siglo XVII y que el año pasado se volvió a bailar en la parroquia viguesa un siglo después, tras su desaparición en los años 20, cuando el último vecino que había asumido el papel de “mordomo”, O Perello, dejó de organizarla.

Bailarines de la danza gremial de Lavadores, vestidos de blanco, en la romería de San Roque en el año 1920. / Archivo de los hermanos Sarabia

Coincidiendo con los festejos de Santa Cristina, el próximo 25 de julio, Damas e Galáns volverán a danzar en el atrio de la iglesia antes y después de la procesión, recreando por segundo año consecutivo el baile que en sus orígenes iniciaron sastres y zapateros en la parroquia, pero luciendo en esta ocasión un elemento perfeccionado que los aproxima a tiempos pasados, los “chapeus”. Integrantes de la Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro serán los responsables ejecutar el baile que, además de los sombreros que han sido confeccionados por esta entidad que recreará la danza blanca, este año también incorpora la novedad de que los pasos se ceñirán única y exclusivamente a la partitura recogida en el cancionero de Castro Sampedro. En este sentido, el secretario de la Irmandade de Festas de Santa Cristina, Álvaro Caride, apuntó que “este ano vai ser bailada tal e como está na partitura. A danza foi levada pola Sección Feminina pola zona da Coruña no seu momento e os grupos de alí reproducírona coa versión que elas amosaban, moi teatralizada e con moito espectáculo. Introduciron unha Carballesa de Melide que non corresponde, por exemplo, e nós imos recuperala tal cal se recollía na partitura”.

Establecer la danza gremial como eje vertebrador y dinamizador de las Festas de Santa Cristina es el principal objetivo que se ha fijado la Irmandade que, además, también está contribuyendo con ello a la recuperación de la memoria histórica y del patrimonio cultural de la parroquia. Es por esto que, para continuar arraigando esta tradición recientemente rescatada, una de las principales novedades de este año será la celebración de la primera edición de los “Chapeus de Honra”, un homenaje que se celebrará el próximo 23 de julio para reconocer el importante legado histórico y cultural de vecinos y vecinas de Lavadores que, con sus aportaciones y su trabajo, han favorecido el mantenimiento en el tiempo de las tradiciones populares.

Álvaro Caride avanzó que en el homenaje serán entregados un “Chapeu de Dama” y otro “Chapeu de Galán” y, para esta primera edición, la organización ha escogido homenajear a Rosa, bailadora de la parroquia también conocida como Rosiña do Mariñeiro, y al gaitero Maximino Souto.

Si bien el año pasado la Irmandade de Festas de Santa Cristina también manifestó su intención de llegar a representar la danza gremial en la romería de San Roque, tal y como se celebraba antaño, de momento no será posible ver bailar a Damas e Galáns en esta festividad. Caride indicó que “seguiremos insistindo nos vindeiros anos para conseguir que se poida bailar tamén en San Roque, posto que antigamente danzaban en Santa Cristina coincidindo co día do Rosario e logo bailaban diante dos donos do Pazo de San Roque, onde se levaba a cabo unha presentación de estandartes co mordomo de San Roque. É unha tradición que tamén nos gustaría recuperar, ao igual que a denominada Carreira da Fogaza e que levaban a cabo os bailadores da danza. É difícil, pero intentaremos que nos vindeiros anos poida ser unha realidade”, concluyó el secretario de la Irmandade de Festas de Santa Cristina.