El centro de vacunación atendió a 2.000 viajeros, marineros o estudiantes

En plena campaña de verano, y cuando muchas administraciones cierran sus puertas, el centro de vacunación de Vigo se pone manos a la obra. Y es que este centro atiende a más de 3.500 personas al año –2.067 en el primer semestre de año– y administra cerca de 3.000 vacunas de las que la mayor parte son de la fiebre amarilla, del tifus y de la hepatitis A, dado que son necesarias, según las recomendaciones sanitarias internacionales, para viajar la amplias zonas del planeta, repartidas fundamentalmente por Sudamérica, África y el sudeste asiático. La tasa pública por administración de cada vacuna es de 19,46 euros.

Dependiente de la subdelegación del Gobierno, la celeridad es una de sus principales ventajas ya que administra las dosis en poco más de una semana desde que se pide cita a través de la web del Centro de Vacunación Internacional, aunque también es posible pedirla presencial o telefónicamente. Según los datos de la memoria anual, en torno la un 60% de las vacunas tienen que ver con viajes turísticos, mientras que el 30% se corresponden con la actividad laboral del sector marítimo. El resto son para estudiantes, cooperantes, militares o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en misión internacional.

Los datos del primero semestre del año apuntalan la tendencia creciente en la actividad vacinal, pues se atendieron un total de 2.067 personas entre enero y junio, un 22% más con respecto al año anterior. No todas acuden a inyectarse, pues el Centro también presta un servicio de consultoría médica con consejos sanitarios para visitar cualquier zona del planeta. En el primero semestre de este año inoculáronse 1.245 dosis (un 28% más que en 2023). No obstante, no todas las personas que acuden a informarse se ponen, en seguida, la vacuna, dado que las estadísticas demuestran que en el que va de año hay cerca de 500 que se arriesgaron a viajar sin protección.

Además de la fiebre amarilla, tifus y la hepatitis A se administran también otras fórmulas como la de la polio (obligada para visitar determinadas partes de África y Asia en determinadas circunstancias), meningitis tetra (exigida en Arabia Saudí para las personas originarias de países musulmanes que peregrinen a la Meca), rabia (prescrita para ciertas actividades profesionales relacionadas con el bienestar animal en muchos países) o la encefalite centroeuropea (recomendada para personas que visiten una amplia zona entre el Sur de Alemania, Austria o Eslovaquia se se van a realizar actividades al aire libre y para prevenir, específicamente, los efectos de la picadura de garrapata). Finalmente, el Centro administra también la medicación contra el paludismo, profilaxis que se aplicó a 375 personas.

Además de las vacunas internacionales, el personal del Centro vigués administra cualquier vacuna ?de calendario? que se recomiende para salir al extranjero, como la de la gripe, la varicela o la triple vírica. También cualquier vacuna que las personas usuarias adquieran en la farmacia y puedan ser recomendables antes de viajar en función de las circunstancias o las zonas.