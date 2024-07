Ni dudas ni azar: Dani Fernández toma Castrelos

Ya lo dijo en su entrevista a FARO: “Soy una persona tímida, pero cuando me subo al escenario me convierto en un huracán”. No exageraba, ni mentía, y más de 20.000 personas pudieron comprobarlo en el concierto que el manchego Dani Fernández ofreció en Castrelos, descorchando las actuaciones en el auditorio al aire libre para este verano.

El artista, referente actual de la música pop española, se estrenaba en Vigo y lo hizo con los temas que lo catapultaron no solo a la fama a través de su disco “Entre las dudas y el azar”, sino también al disco de oro; presentando además los dos primeros singles del que será su tercer disco, “La Jauría” como son “Todo cambia” y la recién estrenada “Criminal”.

Como telonero habitual de cualquier actuación que se precie, el alcalde Abel Caballero, encargado además de presentar al artista y con quien se disputó los primeros vítores. El regidor animó a los miles de asistentes a este primero concierto asegurando que estamos ante “uno de los artistas más destacados de este momento”.

Fue “Dile a los demás” el tema elegido para el pistoletazo de salida a una actuación que se prolongó hasta casi las 00.00 horas de la noche.

El artista no defraudó a todos aquellos seguidores que días antes se encontraban haciendo cola en la entrada al auditorio para poder lograr una de las 5.000 entradas en el foso. El arrojo y energía que Dani Fernández trasladó desde el escenario se extendió a todos los asistentes, que bailaron y disfrutaron manos en alto durante todo el concierto. Muy especialmente con canciones como “Te esperaré toda la vida” y “Frío”, el griterío se conjugó con un sonoro aplauso que el manchego respondió con palabras de agradecimiento: “Ha sido una locura ver las colas; estar aquí sobre el escenario es estar cumpliendo un sueño, gracias por hacer posible que la música en directo siga aquí arriba”

Y es que los vigueses han tenido que esperar mucho para poder ver a Dani Fernández en directo, concretamente fue su primera actuación en la ciudad y a tenor del seguimiento y ánimos de los asistentes no será la última. Como si de su primer show se tratase, el manchego conquistó Castrelos con una dosis de intensidad, fuerza y garra, adjetivos intrínsecos también en sus temas, que muestran a un Dani más arrollador, expresivo y rockero que en sus inicios; y eso lo demostró también en su espectáculo.

Temas conocidos como “Clima tropical” o “Plan fatal” se entremezclaron con otros más emotivos y estimulantes como “Si tus piernas”, que convirtieron el recinto del parque en una ovación a la música.

Vigo en Festas

Dani Fernándes dejó muy alto el listón de conciertos para el resto de la temporada estival pero sus compañeros de cartel vienen pisando fuerte.

Coge el testigo de este directo la Coral Casablanca, que actuará en Castrelos el próximo sábado 20 de julio para dar paso a otra de las grandes actuaciones de este verano en el Vigo en Festas: Luis Fonsi, que actuará el martes 23 de julio. Le siguen el vigués Sen Senra el día 25, Luz Casal el 2 de agosto, el día 3 será el turno de Aitana y su Alpha Tour, el grupo UB40 saldrá al escenario el 7 de agosto para continuar el día 9 con la ópera Rigoletto. Víctor Manuel interpretará sus legendarios temas el 14 de agosto, Vetusta Morla y Xoel López lo harán el 16 de agosto y cierra los conciertos de Castrelos Melendi el día 17 de agosto. “Este verano va a ser el mejor Castrelos que hubo nunca en la historia”, apremió Caballero.