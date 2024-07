La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo celebró ayer el acto de inauguración de la quinta edición del Festival ARVI do Peixe, o Vigo SeaFest, en los Jardines de Elduayen. El evento ha contado con la presencia de autoridades locales y una gran afluencia de público en un día soleado, y amenizado por la brisa marina.

Ambientazo y lleno en el SeaFest / P. P.

Cientos de personas se congregaron en los alrededores del Náutico de Vigo para disfrutar de la cocina de autor y para escuchar las actuaciones de grupos como Litus & Pablo Novoa, Nuno Louro, Stompy Seven Jass Band o The Limboos, que animaron al público a bailar y disfrutar del día.

Taller de Gyotaku

Una de las actividades destacadas fue el taller de Gyotaku, organizado en colaboración con la Asociación de Personas con Diversidad Funcional, Familia y Amigos (APAM). Este taller permitió a los participantes crear impresiones de peces, combinando arte y conocimiento sobre el mundo marino. Los más jóvenes pudieron ver de cerca diferentes tipos de animales, desde pulpos a sollas.

Pilar, madre de Hugo, expresó su satisfacción con la actividad: “Es la primera vez que venimos al festival, antes solo lo conocíamos de oídas, y me parece una iniciativa fantástica”. El objetivo del festival, según Javier Touza, presidente de ARVI, es el de fomentar el consumo de pescado entre gente joven y, principalmente, familias con niños pequeños: “Desde hace unos años hemos notado un descenso grande en el consumo. Queremos que las familias aprendan sobre la importancia de consumir pescado, en un entorno que promueve la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente”. A Pilar el festival no tiene que convencerla, asegura que es consciente de los beneficios nutricionales y por tanto consumen pescado tres veces por semana, “así que no necesitamos más incentivos, pero la actividad está muy bien y nos llevamos el cuadro a casa” explica.

Isabel, madre de Cristina, también elogió la propuesta: “Lo descubrimos en internet y nos pasamos porque parecía interesante. La actividad nos ha gustado y que sea gratis es genial”.

Mañana, los asistentes podrán disfrutar de una muestra de ronqueo del atún a las 13.00, un taller de cocina infantil a las 15.00 y un taller de marisqueo a las 17.00. Además, las actuaciones musicales continuarán con La Chata Soul, DJ Littlepete, y World Groove Collective, garantizando un ambiente animado y festivo.