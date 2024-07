Alcabre celebra sus fiestas 9 años después

Alcabre está de celebración… nueve años después. La parroquia viguesa recupera este fin de semana las fiestas patronales, en honor a Santa Baia y San Antón. Un grupo de vecinos se ha juntado para dar vida, de nuevo, a uno de los eventos más tradicionales del calendario de verano en Vigo. Con charanga, pandereteiras, pasacalles, verbenas y misas solemnes, este rincón de la ciudad volverá a bailar y cantar tras casi una década.

El presidente de la comisión de fiestas es Roberto Giráldez, también presidente de la Federación de Comercio de Vigo. Es vecino de Alcabre desde los cinco años, cuando llegó desde Arbo por motivos laborales de su padre, trabajador de Vitrasa. Fue el cura de la parroquia, don Fernando, el que levantó el teléfono para ponerse en contacto con él con el objetivo de recuperar las fiestas patronales.

“Es también párroco de Coia y, cuando llegó en julio del año pasado, quiso recuperar este tipo de celebraciones en Alcabre. Me dijo que era una pena que no hubiese, pero ya no daba tiempo de hacerlas ese verano”, explica Giráldez a FARO desde el lugar en el que la parroquia vivirá de nuevo sus fiestas patronales, el mismo en el que se hace la hoguera de San Juan y se ubica el chiringuito de playa, junto al Pazo Los Escudos y con la ría al fondo.

Bastó la petición de don Fernando para ponerse manos a la obra. “Buscamos a gente para montar la comisión y ya completamos el papeleo para darla de alta y registrarla. Empezamos a planificar y, desde abril, fuimos por las casas de la parroquia para pedir donativos a los vecinos. Muchos de ellos están muy animados, fueron muy receptivos”, comenta Giráldez, que encabeza una comisión formada por siete personas.

Cartel de las fiestas de Alcabre. / FdV

Alcabre deja de ser este fin de semana una de las pocas parroquias sin fiestas. Y la voluntad de la organización es convertir esta cita en una referencia del calendario estival en la ciudad. Para conseguirlo, recomienzan con un cartel lleno de música. Hoy, desde las 10.30 horas, animará el ambiente la charanga Imperiais. A las 13.00 h, turno para las pandereteiras Ghandainas, de la Asociación de Vecinos Nosa Terra de Alcabre. Y, a las 18.00 h, vuelve Imperiais. Desde las 22.30 horas, verbena a cargo de Disketoca y América de Vigo.

Mañana, más fiesta. Desde las 10.30 horas, pasacalles del grupo de gaitas Peña Xuntanza. Coge el relevo a las 11.45 horas la banda Unión Musical de Valladares -desde la residencia Santa Marta hasta la iglesia-. A las 12.00 horas, se celebrará la misa solemne en honor a Santa Baia cantada por la Coral Polifónica Perla del Atlántico. Al acabar, procesión y concierto en el atrio de la iglesia a cargo de la Unión Musical de Valladares.

Desde las 18.30 horas, animación infantil y cucañas. Pasadas las 22.30 horas, se cierra el programa musical con la verbena: Grupo Nevada y Gran Parada. El domingo, además, se rendirá homenaje a tres personas vinculadas con la celebración. Las fiestas patronales se acaban el lunes con la celebración de la misa solemne en honor a San Antón desde las 12.00 horas y descuentos especiales en las atracciones para los niños por la tarde. El gran deseo de la comisión y los vecinos: “Que la lluvia les respete lo máximo posible”.

Giráldez agradeció la “buena acogida” de la iniciativa por parte de la mayoría de los vecinos para hacer realidad estas fiestas, así como su generosidad. Su objetivo es hacer crecer la comisión año a año para que también lo haga el evento, por lo que hace un llamamiento a la ciudadanía a sumarse al proyecto antes de invitar a toda la ciudad, no solo a la gente de Alcabre, a disfrutar de tres días de celebraciones tras nueve años.