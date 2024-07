Casi 2 de cada 10 pleitos que se presentan en Vigo cuentan con justicia gratuita

A más litigiosidad, más peticiones de justicia gratuita. Los juzgados de Vigo son un claro ejemplo de ello: en prácticamente el 20% de los pleitos que se presentan cada año, intervienen abogados de oficio. La crisis económica generada por el alza de precios y los conflictos laborales en empresas influyó directamente en estas peticiones por parte de los ciudadanos para poder defender sus derechos en un procedimiento penal, civil, social, contencioso o incluso mercantil.

Día de la Justicia Gratuita

En estos seis primeros meses del año, fueron 4.138 las peticiones de justicia gratuita que recibió el Colegio de Abogados de Vigo (ICA), en cuya sede de la Ciudad de la Justicia tuvo lugar la lectura del manifiesto en favor de este servicio coincidiendo con la conmemoración del Día de la Justicia Gratuita. “El incesante incremento anual del volumen de casos evidencia que la existencia de la Asistencia Jurídica Gratuita y su correcto funcionamiento es ahora más necesaria que nunca para evitar que se agrande la brecha de desigualdad social”, verbalizó la Decana de los abogados de Vigo, Lourdes Carballo.

Gastos y costes

Acompañada por dos letrados miembros de la Junta de Gobierno del ICA, José Vila y Sonia Fernández, Carballo recordó que las “ administraciones competentes deben asumir que, como sucede en el resto de los servicios públicos, los costes de la asistencia jurídica gratuita implican mucho más que el pago de las indemnizaciones, por lo que deben considerar la necesidad de establecer dotaciones económicas para aspectos esenciales como el transporte o la formación, o la dotación suficiente de profesionales para todos los servicios de guardia”.

Protesta turno de oficio abogados de Vigo y Cangas / Gonzalo Núñez

Manifestación en Cangas

Y es que el servicio se encuentra en medio de una falta de reconocimiento y desdignificación laboral que llevó al colectivo a iniciar una huelga indefinida que, pese a no estar reconocida por el Ministerio de Justicia que no ha fijado servicios mínimos, contó con gran apoyo en los juzgados olívicos. Varios de estos profesionales viajaron ayer a Cangas donde participaron de una concentración junto a sus compañeros al grito de “¡Es ilegal trabajar sin cotizar!” . “Nos dijeron que no teníamos derechos sindicales. Pues aquí estamos. Nos dijeron que no teníamos derecho a huelga, pues estamos en ella. Que nunca más nadie os diga que no tenemos derechos. Los derechos no se suplican, se ejercen”, leyó una de las letradas participantes de la concentración.