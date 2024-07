Las parejas con hijos en casa caen a mínimos históricos en la ciudad: hay menos de 38.000

La configuración de los hogares de Vigo nada tiene que ver con el de hace poco más de una década. En 2010 había en la ciudad olívica más de 44.000 parejas que vivían con sus hijos, una cifra que desde entonces, salvo contadas excepciones algún año, no ha dejado de caer hasta la actualidad. Según los últimos datos, en Vigo solo hay 37.868 viviendas en las que hay algún niño. Nunca en la historia, desde que se tienen datos estadísticos, se había llegado a una cifra tan baja que oculta una realidad más que evidente.

Y es que cada vez más vigueses apuestan por una vida sin descendencia. Y aquí hay que apuntar varias variables. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, influye y mucho la dificultad para acceder a una vivienda adecuada para una familia con hijos. Los precios completamente disparados de los pisos y la falta de oferta provocan que muchos hagan cálculos y decidan no tener niños porque no les dan las cuentas para pagar por una vivienda para acoger a más miembros de la familia o simplemente para permitirse los gastos que suponen los pequeños, especialmente durante los primeros años.

Hay que apuntar no obstante que esa negativa no es definitiva, y es que hay muchas viguesas que están congelando sus óvulos a la espera de tener una mejor posición económica y, cuando lo consiga, inseminar ese óvulo. Es una de las técnicas actuales más utilizadas en medicina reproductiva para preservar la fertilidad de las futuras madres y que la edad no les impida tener hijos. Hay que tener en cuenta, además, que en los últimos años se ha producido un importante cambio en los patrones de maternidad, donde la edad media para tener un hijo es notablemente alta, alrededor de los 33 años en Vigo.

También las familias monoparentales se han desplomado en los últimos años, es decir, aquellos hombres o mujeres que viven solos con sus hijos ya sea porque se han separado de sus parejas o porque han decidido tener un niño en solitario, reduciéndose, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), a solo 12.486.

Pero más allá de todo eso, lo cierto es que la natalidad está en mínimos históricos en Vigo y cada vez son más las personas que optan por llevar una vida sin niños. Así, por ejemplo los hogares con parejas que han decidido no ser padres siguen una tendencia completamente diferente y no han dejado de aumentar en los últimos años, rozando ya las 30.000 (concretamente, 29.961).

En la gran mayoría de casos, además, ambos miembros de la pareja trabajan y tienen un salario, pero deciden por voluntad propia no ser padres, con un proyecto vital en el que los niños no tienen cabida.Esta tipología de hogares son conocidos como DINK, siglas en inglés de ‘dual income, no kids’: doble ingreso y sin niños. La gran mayoría de estas familias están compuestas por miembros que rondan entre los 35 y 65 años. Una de las respuestas al auge de estos hogares proviene indudablemente de las conquistas del feminismo y del nuevo papel de la mujer en esta sociedad.

Las personas que viven solas también suponen un importante porcentaje de los más de 115.000 hogares que hay registrados en Vigo. Concretamente, según los datos del IGE, hay 24.970 vigueses que no tienen compañía, formando por tanto familias unipersonales (en 2007 esta cifra era mucho menor, únicamente 15.950). Aquí obviamente hay que diferenciar aquellos que deciden vivir en solitario, por su cuenta, y los que se han quedado viudos o están solos contra su voluntad. Estos precisamente son la mayoría, y prueba de ello es que la edad media de las personas que no comparten vivienda es de sesenta años.

Hay que señalar también a una importante caída de los enlaces matrimoniales. Y es que muchas parejas apuestan por pasar su vida juntos sin casarse, sin complicarse con papeleo o únicamente registrándose como pareja de hecho.

Menos nacimientos que nunca en el municipio

Vigo vive la que ya es su peor crisis demográfica en toda su historia. Y no es una hipérbole, sino que esa sentencia viene avalada por el mero dato. El año pasado en el Cunqueiro se vivieron únicamente 2.897 nacimientos, bajando por primera vez de los 3.000. Pero lo más preocupante además es que solo 1.564 (paridad total: 782 niños y 782 niñas) fueron bebés que se acabaron censando en la ciudad, sumando los partos del Chuvi y de la sanidad privada. Nunca había habido una cifra tan baja de alumbramientos de niños que serían empadronados en Vigo, es decir, de familias que residen en la urbe olívica.

