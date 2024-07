“La comedia actual es como un San Fermín”

Con la experiencia suficiente de casi tres lustros sobre los escenarios y platós y sin miedo a achicarse, Mikel Bermejo (Donosti, 1991) despide su show “Tiquismiquis” con un llamamiento: “No lo dejaría escapar porque es un texto que se queda ahí” antes de lanzar su próximo espectáculo con la gallega Etiqueta Negra. Será hoy viernes en el Auditorio Teatro Afundación a las 21 horas. Las entradas cuestan 17,80 euros.

–En el sector coinciden en una “edad dorada” de la comedia tras la pandemia. ¿Cree que lo es en especial del stand-up en España?

–Llevo 13 años y también he visto otras etapas en las que también se ha contado con mucha comedia en muchos bares o teatros, ahora me empieza a ir mejor en redes sociales. No sé si la dorada, pero sí donde más cómicos y cómicas hay. Esto es un encierro de San Fermín básicamente. El que quiera pillar toro tiene que meter codos, obviamente en el buen sentido de la palabra. Creo que no somos competencia aunque seamos muchos, pero si quieres hacerte un hueco tienes que meterte y correr mucho.

–Hay una mayor democratización pero son solo espectáculos individuales, salvo casos como Mentes Peligrosas. ¿Echa en falta formatos como el Club de la Comedia?

–Nunca me he planteado hacer algo con más gente, no sé si es por ego o porque soy tiquismiquis como se llama mi show. Si voy a actuar con un amigo no quiero confrontaciones. También he participado en muchos para improvisar, generar contenido y pasarlo bien y ahí sí que me veo como colaborador con Galder Varas y haciendo algo diferente. A lo mejor no está ayudando que los grandes nombres de este país tampoco se junten. Mentes Peligrosas ha sido un hito y mola mucho, pero ya está, no hay nadie más. A lo mejor si se juntara un poco más la gente los que estamos un escalón por debajo lo haríamos..

–¿Cómo ve la relación entre redes sociales y los formatos tradicionales de televisión, teatro y radio?

–Los veo que a veces no se quieren solapar ni unos ni otros. Ahora mismo salvo que llegue una oferta que te llame mucho la atención, tanto económica como salir en pantalla, no me planteo a corto plazo volver a la tele ni proponer un formato. A lo mejor una radio sí porque no te va a quitar tanto tiempo para lo que te enfocas, que en mi caso ahora mismo es stand-up y los teatros. En la radio te puede dar contenido para redes y dar a conocer a un público que lleves al teatro, la televisión igual no tanto por la edad de los espectadores.

–Siempre presume de ADN y humor vasco. ¿Cómo lo definirías?

–Soy vasco pero no soy una persona demasiado bruta, pero sí que dejo en algún bloquecito que mi parte más bruta o heavy, sin ser humor negro, la dejo aflorar. El show siempre está cambiando: hablo de mí, improvisamos, cambiamos de discurso o me dejo llevar. La gente va entendiendo que va a durar 3 o 5 minutos y luego va a haber otra cosa, entonces ve el contraste del show y funciona muy bien.

–¿A quién le gustaría hacer reír o ver en uno de sus shows sentado en el público?

– He tenido muchos pensamientos cuando he tenido gente famosa en el público, muy conocida de la música o el fútbol que a día de hoy están en una final de Eurocopa, y al final me da igual quién sea y lo que haga. Esa gente está ahí igual que hay otras 400 personas más que también van a entrar. No cambiar tu actitud por alguien a quien te gustaría hacer reír, como me ha pasado con gente del crossfit o del balonmano, pero no hay que obsesionarse porque el albañil o la secretaria que también han pagado su entrada merecen reírse igual o más que él. Mola tener gente de ese caché pero si te obsesionas no va a ir bien.