La menor ratio de alumnos por clase no evita el cierre de aulas ni el despido de profesores

Las anpas, sindicatos y los propios claustros docentes vieron en el descenso de alumnos a consecuencia de la caída de la natalidad una oportunidad para reducir la cifra de escolares por aula. Tras plantearlo en numerosas ocasiones a la Xunta, a través de la Consellería de Educación se optó para este próximo curso bajar las ratios favoreciendo una enseñanza más individualizada y equitativa. Así, para alumnos de 4º de Infantil, las clases se fijarían en un máximo de 20 puestos por unidad, frente a los 25 que había hasta ahora. En los demás cursos (5º y 6º de Infantil y de 1º a 6º de Primaria), se mantendría como máximo el mismo número de alumnos que ya tenía en el curso que acaba de terminar, no llegando a ofertar plazas vacantes para completar los 25 que marca el ratio vigente.

El objetivo estaba claro: evitar el cierre de unidades por no llegar a un mínimo de escolares y el consiguiente despido de docentes. Desafortunadamente, y a pesar de los cambios introducidos para este nuevo curso, Vigo no se libra de la suspensión de aulas. Así se lo ha hecho saber ayer mismo el servicio de Inspección Educativa de la Xunta al equipo directivo del CEIP Balaídos, que perderá una de sus clases de 4º de Infantil así como a dos profesores y un apoyo en orientación. “Estamos justo con el reparto de horarios y si ya vamos justos de personal, ahora con esta decisión quedamos en cuadro. Desde la Consellería se prescinde de los dos últimos profesores de Infantil que se sumaron al claustro”, lamenta Inmaculada Tapias, jefa de estudios del colegio público vigués.

Esta decisión les tomó completamente por sorpresa. Y más en relación a los datos de matrícula, que atendiendo a las estadísticas de otros años y otros centros, no puede calificarse de mala. En total, recibieron 18 solicitudes de alumnos para cursar su primer año en el sistema educativo público. Ahí reside el problema, que al no llegar al mínimo de 20 alumnos para poder hacer desdoble de aulas –es un centro de línea 2, por lo tanto cuentan con dos clases de cada curso–, desde Inspección se decidió suprimir una de las aulas para niños de 3 años.

La situación tuvo ayer su réplica por parte de la comunidad educativa del centro vigués, que salió a protestar contra un recorte que consideran injusto y más teniendo en cuenta que, a lo largo del curso, siempre se matriculan nuevos alumnos. “En septiembre siempre nos llegan peticiones de admisión de familias y también mucho alumnado extranjero que se incorpora al sistema educativo. Al final ganas dos o tres alumnos que, en nuestro caso, nos permitiría el desdoble de aula. Por eso pensamos que se trata de una situación precipitada”, amplía Tapias.

Desde Foanpas, el colectivo de padres y madres de alumnos de Vigo, su presidenta Iria Salvande, también mostró su incredulidad ante la decisión tomada desde Educación. “Creo que o prudente sería esperar a lo menos un ano. Se logo o curso que ven a situación é a mesma, non se chega aos 20 alumnos pois sería una decisión máis fundamentada. Pero facela xa así non”, lamentaba Salvande.

El colectivo junto al equipo directivo y docente del colegio del entorno de Balaídos protestaron ayer con un concentración en el patio del colegio donde exigieron el mantenimiento de las mismas aulas que el curso pasado, y favorecer el desdoble esta de 4º de Infantil.

Más casos

Previsiblemente, y contra todo pronóstico cuando se anunció el descenso de las ratios de alumnos por aula, este no será el único episodio en el que se cierren clases. Es en estos momentos cuando Inspección Educativa estudia la casuística de cada centro educativo para ajustar los recursos a sus circunstancias. “Veremos máis; os colexios están organizando os horarios e comenzarán a recibir estos cambios de Inspección”, amplía Salvande, quien explica que en el CEIP de Balaídos, también se reducirá un profesorado de apoyo con la consiguiente urgencia en la atención de alumnado con necesidades educativas especiales que se detectan.

Por la contra, otros centros si se van a poder beneficiar de la medida de reducción de ratios, como son el CEIP García Barbón, de los pocos colegios en la ciudad que ha tenido que baremar (desempatar) al recibir más oferta que plazas vacantes, o el CEIP Canicouva, donde sí cuentan con este mínimo de alumnos para lograr un desdoble de aula y no perder la unidad.

Y es que todos los docentes y directores coinciden en explicar que una vez pierden la clase, recuperarla es prácticamente imposible.

Transferir los comedores a la Xunta, un proyecto en vía muerta

Desde hace años, la federación de padres y madres de alumnos de Vigo, Foanpas, se hace cargo de la gestión de los comedores escolares en casi una treintena de colegios del municipio. Si bien, no debería asumir esta competencia, que como ocurre en un total de 13 centros educativos, está en manos de la Xunta de Galicia. Los diálogos entre Foanpas y la Educación para que sea el gobierno quien gestione este servicio han sido muchos aunque las conversaciones han llegado a un punto muerto que semeja insalvable. “Argumentan que o horario escolar remata cando rematan as clases, pero o comedor debe ser entendido como un recurso educativo máis; tanto por conciliación como en materia de boas prácticas e convivencia. Nós querremos ceder a competencia pero que non afecte a calidade dos menús”, comenta la presidenta de Foanpas, Iria Salvande, quien lamenta que desde el Concello tampoco se ha rubricado la convocatoria para las becas del servicio de comedor. “Este ano todavía chegarán os cartos máis tarde, en decembro igual nin sabemos quen ten ou non beca”, precisa.

Suscríbete para seguir leyendo