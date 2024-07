El juez cita como responsable civil a la Funga en la causa del crimen de Lavadores

El caso del crimen de Lavadores ocurrido en abril está en plena investigación judicial en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, que acaba de citar a la Fundación Pública Galega para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica (Funga), concretamente a su representante legal, para recibirle declaración como responsable civil subsidiario en la causa. Con esta decisión, el juez estima la petición del abogado de la acusación particular, que representa al marido y a los hijos de la víctima, que había solicitado llamar a esta entidad pública constituida por la Xunta en esta condición.

El sexagenario Juan D.E., investigado por matar supuestamente a cuchilladas a su hermana Mari Carmen, estaba tutelado por la Funga bajo el régimen de curatela. La acusación particular argumentó su solicitud en que, como tutora de este hombre diagnosticado de esquizofrenia, la fundación “tenía perfecto conocimiento de que el investigado no estaba tomando su medicación”, no solo por el hecho de que las inyecciones que necesitaba se le suministraban en un centro “al que no acudía desde hacía más de seis meses”, sino también, indicó, porque dicha circunstancia le había sido comunicada por la propia fallecida y por la cuidadora del hombre, “quien habría comunicado su inasistencia al domicilio del investigado por los signos de agresividad e inestabilidad que mostraba en las últimas semanas anteriores al suceso”. “Pese a ello ninguna gestión realizo la Funga”, indicaban en su escrito.

Cuando ocurrió el crimen, la Consellería de Política Social afirmó que Juan D.E. recibía “atención de proximidad y médica” por parte de dos entidades sociales y que, tras recibir la alerta de la familia sobre el estado del hombre, avisaron a la entidad que lo asistía y, de forma paralela, la Funga pidió información psiquiátrica a la otra entidad, la de atención médica para, de ser el caso, “pedir al juzgado la valoración de su internamiento involuntario en centro hospitalario”, información que, aseguraron entonces, se recibió el mismo día en que ocurrió el homicidio.