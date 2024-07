El Gobierno justificará en Europa la prórroga de la AP-9 “en defensa de los intereses ciudadanos de España”

Ni el segundo expediente abierto por la Comisión Europea, ni la carta Thierry Breton señalando que la prórroga de la AP-9 tenía como “verdadero objetivo aumentar su valor para una venta futura, pero ya prevista, más rentable”, ni los 24 años que le quedan a los gallegos pagando en sus cabinas. El Gobierno de España mantiene su postura y justificará la ampliación de los peajes en la Autopista del Atlántico considerando que “las cosas, desde el punto de vista legal, se hicieron correctamente”.

Así lo ha desvelado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien en una visita a Oviedo abordó la situación del expediente que afecta al vial gallego y la AP-66 entre Asturias y León. El número dos del ministerio justifica esta decisión “pensando sobre todo en clave de defensa de los intereses de los ciudadanos de España”, ya que “cualquier decisión que se tome en este sentido tiene repercusión en los bolsillos de todos” aunque reconozca que la decisión fue tomada por otro ejecutivo.

Desde la cartera de Óscar Puente inciden en que su política para estas infraestructuras pasa principalmente por las bonificaciones, reservando más de 2.300 millones de euros hasta 2048 para ello frente a los 4.000 millones que costaría su rescate.

“En este momento estoy muy tranquilo; yo y el Ministerio”, señalaba Santano en Oviedo tras un acto con varias cámaras de comercio, ya que “no tenemos el escenario de que se declare ilegal esa prórroga”, que justifica en todo momento como un contrato en vigor.

“Decir que Europa ha puesto en entredicho (la legalidad del peaje) es mucho decir” insistía el secretario de Estado a pesar de la dureza de la carta del comisario de Competencia, desvelada por FARO en el mes de abril tras el inicio del segundo expediente sancionador.

En ella denunciaban que “la única explicación verosímil en la prórroga extremadamente prematura 20 años antes de la fecha final del plazo –agosto de 2023– es que tenían la intención de venderlas a corto plazo y querían obtener el máximo beneficio gracias a su prórroga”. De esta forma, aceptar la excepción “alegada por España equivaldría aceptar la elusión de las normas de contratación pública de la UE y una desviación de poder”.

Respuesta en 2025

El envío de las nuevas alegaciones y defensa por parte del Gobierno deberá llegar antes del 24 de agosto después de que la Comisión concediera una prórroga de dos meses. No obstante, fuentes expertas en política comunitaria consideran muy probable que ésta no sea la última. La Unión Europea afronta un periodo de interinidad y transición durante los próximos meses tras las elecciones del 9 de junio.

Si este miércoles Úrsula Von der Leyen no es elegida en primera ronda como presidenta de la CE, la renovación de la misma no sería efectiva hasta noviembre como mínimo. Es por ello que la respuesta al texto enviado no se remitiría, al menos, hasta el próximo año.