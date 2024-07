El Supremo rechaza el ensañamiento en el crimen machista de Gondomar

El Tribunal Supremo desestimó los recursos de defensa y acusación particular en el caso del crimen machista de Gondomar ratificando la pena de 21 años de prisión para Valentín Alonso Becerra por matar a su mujer, Soledad Rey en el domicilio en el que ambos convivían.

Argumentos

La víctima tenía 21 heridas de arma blanca. Varias de ellas fueron puñaladas de gran violencia. El tribunal popular aprecio alevosía, pero no ensañamiento, y la abogada que representa a los dos hijos de la fallecida y el agresor lucharon para que se le aplicase esta agranvante si bien el Supremo indica que al “encontrarse ante un pronunciamiento de índole absolutorio [...] el deber de motivación adquiere características propias” y esta no resulta ni “arbitraria ni irracional”. "La motivación cuestionada, auque escueta, no resulta arbitraria ni irracional y permite conocer suficientemente las razones de la desestimación con independencia de que sus conclusiones valorativas no sean compartidas por la parte recurrente", recogen los magistrados.

Indemnización

El tribunal también rechazó la segunda alegación de los hijos de la víctima de elevar la indemnización al considerar que “no es revisable en casación”.

Atenuantes

En cuanto al recurso presentado por el condenado, el Supremo también rechaza sus argumentos, que incidían sobre la aplicación de la atenuante de confesión. "En modo alguno puede integrarse con la negativa a colaborar con la investigación, cuando incluso en conclusiones definitivas se sigue negando la autoría", recoge el fallo.