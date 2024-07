Cuenta atrás para el inicio (ahora sí) de las obras del Barrio do Cura

La transformación del Barrio do Cura está más cerca. Informan desde el Concello que los responsables del proyecto, que incluye más de 250 viviendas, un espacio comercial de unos 15.000 m2 y una plaza pública de 5.000 m2, continúan con la tramitación de las autorizaciones que permitan comenzar a hacer realidad esta intervención. "Las obras están a punto de empezar", confirman desde el gobierno local.

La promotora ya ha entregado el proyecto de ejecución de los dos edificios que ya tienen licencia y, por tanto, continúa la tramitación previa al inicio de los trabajos. Hace dos meses, se firmó la venta del aprovechamiento urbanístico del Concello que permitirá la ejecución de la vivienda protegida al mismo ritmo que la vivienda privada, siguiendo los pasos previstos.

Queda poco para ver maquinaria en el solar, pero aún no hay fecha de inicio. "Queda pendiente la autorización de la vía pública, organizar los momentos en los que habrá maquinaria pesada, acopio de materiales, etc.", apuntan desde el Concello.

A mediados de marzo, el juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Vigo dictó sentencia por la que declara nulo el acuerdo de Xunta de Goberno Local de la ciudad que dio luz verde al plan de urbanización de parte del Barrio do Cura (denominada área de reparto de suelo urbano no consolidado). En todo caso, la concejala de Urbanismo, María José Caride, aseguró que dicha sentencia "no afecta a la modificación puntual" del planeamiento ni a la ordenación de ese ámbito, que continua "vigente y firme".

La jueza de lo contencioso administrativo estimó una demanda interpuesta por una comunidad de propietarios de la zona y resolvió la anulación del plan de urbanización de esa parte del ámbito por una serie de deficiencias y carencias. La sentencia expone que el proyecto de urbanización no recoge la partida ni las determinaciones sobre el aparcamiento público que se va a construir, y tampoco contempla las redes de gas previstas, solo las existentes.