La Policía sospecha que el sexagenario vigués acusado de matar a su hermana se duchó tras el crimen

El crimen ocurrió el 3 de abril en la vivienda familiar de la calle Curros donde residía el presunto homicida. Transcurridos ya más de tres meses desde que se produjeron los hechos, la familia todavía no ha podido acceder a la casa ya que continúa precintada –la fotografía que acompaña a esta información en la que se observa la cinta en el portalón de entrada a la propiedad tiene fecha de este pasado viernes 5 de julio–. El abogado que ejerce la acusación particular en representación del marido y los hijos de la víctima ya ha solicitado por escrito y verbalmente al juzgado instructor que autorice el desprecinto para que se pueda entrar a la casa y a la finca. La petición se basa en que la investigación sobre el terreno de la Policía Nacional ya está finalizada y no precisa de que los agentes vuelvan a acceder a dicho domicilio y también en una cuestión de salubridad ya que vecinos de la zona se han quejado de las consecuencias de la falta de mantenimiento de la finca debido a la imposibilidad de entrar en la misma. Junto a esta cuestión, los hijos de la víctima también instan la devolución del teléfono móvil de su madre una vez que se ha confirmado que policialmente no será necesario realizar un volcado de los datos de ese terminal para la investigación.