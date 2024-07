La “ley mordaza” deja siete multas diarias en Vigo que rondan los 2 millones de euros

A pesar de que desde hace años la palabra derogación acompaña, todavía sin éxito, a la ley mordaza, lo cierto es que su aplicación sigue vigente. Faltas de “respeto” o de “consideración” a agentes de la Policía o la Guardia Civil, negarse a identificarse, portar armas prohibidas, consumir drogas en la calle, solicitar o aceptar servicios sexuales retribuidos en lugares públicos... Hasta un total de 44 conductas están tipificadas como delito en esta Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde julio de 2015 y que establece multas de 100 a 600.000 euros. Por saltarse esta normativa, una media de siete vigueses fueron multados cada día del año pasado, o lo que es lo mismo, se formularon un total de 2.682 sanciones en el municipio, según datos de la Subdelegación del Gobierno.

Si bien las infracciones son muy variadas, hay tres delitos que se imponen por encima del resto: la negativa a identificarse cuando un agente así lo requiere, ilícitos como desobediencia o increpar a dichos agentes y muy especialmente el consumo de droga en vía pública. Estos actos provocaron a lo largo del año pasado 2.000 de dichas sanciones que fueron castigadas, en su totalidad, con multas que ascendieron a 1,7 millones de euros, atendiendo a los datos del Ministerio del Interior.

El municipio vigués representa casi la mitad de las sanciones impuestas en toda la provincia, cuya repercusión en tan solo un año aminoró de manera notable.

Así, y atendiendo a dichos datos facilitados por la Subdelegación, en la provincia fueron 6.063 infracciones cometidas el año pasado en virtud de esta ley mordaza, donde las relativas a drogas no tienen la misma representatividad como en Vigo: 4.167 en 2023.

En lo que llevamos de año, en la urbe viguesa ya se han puesto un millar de sanciones (676 relativas a drogas y las restantes relacionadas con la seguridad ciudadana) frente a las 2.132 que se registraron en la provincia en los meses que llevamos de 2024.

Intentos de reforma

Los intentos por reformar la norma en la última legislatura no llegaron a buen puerto manteniéndose algunos de los artículos sobre los que el debate no prosperó. Entre ellos se encontraba el relativo a la desobediencia a la autoridad cuando no se considera delito. Recientemente, la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, intentó aprovechar el plan de regeneración democrática anunciado hace semanas por el presidente Pedro Sánchez para reimpulsar una de las medidas que más se le resiste desde que comenzó en 2020 a compartir Gobierno con los socialistas: la derogación de esta ley mordaza.

La formación lleva semanas promoviendo esta medida y está presionando públicamente a Sánchez para que la incluya dentro del paquete que expondrá el próximo 17 de julio ante el Congreso.