El BNG alerta de que “medio Vigo lleva dos semanas en riesgo” por el cierre del parque de bomberos de Coruxo

El BNG alerta de que “medio Vigo leva dúas semanas en risco polo peche do parque de bombeiros de Coruxo por falla de persoal”. Tacha de “fume propagandístico” los anuncios del gobierno local y urge medidas “para garantir o mínimo de 20 bombeiros por xornada”. “Non é unha dotación auxiliar do parque de Teis, senón o parque asignado a unha das dúas zonas nas que se divide a nivel operativo a cidade”, subrayó el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.Propone convenios con otros concellos y administracións para usar las listas de reserva de personal interino y temporal “que permitan reforzar o servizo no inmediato”.