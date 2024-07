El TSXG avala la indemnización a un trabajador de la UVigo por los años de interinidad

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG ) avala el derecho de los trabajadores en las administraciones públicas contratados en "temporalidad abusiva" a pedir indemnizaciones por el tiempo en que hayan estado en tal situación. En su sentencia, fechada el pasado 13 de junio, los magistrados estimaron en parte el recurso presentado por un empleado de la UVigo que enlazó múltiples contratos como interino desde 2010 hasta 2023, fecha en la que logró la plaza fija como funcionario tras superar un concurso-oposición, condenando a la institución académica al pago de 31.500 euros al demandante en concepto de indemnización.

Argumentación

En su recurso, el trabajador, representado por el letrado vigués de Zeres Abogados Fabián Valero, planteaba si la pérdida de la condición de personal laboral no fijo, "víctima de una contratación tempoeral abusiva y fraudulenta" generaba derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado aunque la pérdida de la condición de personal no fijo sea consecuencia de la adquisición de la condición de funcionario de carrera.

Acceder a otro puesto

Y es que el empleado de la Universidad de Vigo, que operaba en el CACTI, alegaba que su renuncia al contrato que lo tenía como indefinido no fijo "no era real", sino un "cese por acceder al puesto de funcionario", con lo que de acuerdo con la jurisprudencia dle Tribunal Supremo, ya se constituiría "como un despido impricedente".

Doctrina europea

La sentencia no solo revoca el fallo del Juzgado de lo Social 2 de Vigo que desestimó en primera instancia la demanda del trabajador, sino que además se hace eco de reciente doctrina de la Justicia Europea (TJUE) en la que se incide que corresponde a las autoridades nacionales "adoptar medias lo bastante efectivas y disuasorias como para garantizar" que no se recurra a la utilización "abusiva" de contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente.