Las galerías de Colón refuerzan su oferta con dos históricos del comercio vigués

Pared con pared, contentos con la imagen que lucen sus nuevos establecimientos, en los que aseguran haber ganado espacio y la ventaja de estar situados en una zona “más residencial”, Durán Durán Bisutería y Calzados Glory llevan poco más de un semestre tomándole el pulso a las nuevas galerías de la ciudad en las que se han instalado

Con más de 40 y 50 años de actividad comercial en pleno corazón de Vigo, respectivamente, Ana González y José María Janeiro han dado carpetazo a su etapa en las galerías Durán y han ocupado los dos últimos locales disponibles en las de Colón, muy conocidas por la presencia de Retales Lidia en su interior y que ahora ven reforzada su oferta contando con dos históricos del comercio vigués.

El local vacío de Ana González en las galerías Durán. / PABLO GAMARRA

“En las galerías Durán a mí mujer le vencía el contrato de alquiler en 2024 y, como no los estaban renovando, empezamos a buscar una alternativa. En el momento en el que apareció esta ubicación no lo pensamos y nos trasladamos los dos, porque no tenía sentido que yo continuara solo arriba sabiendo que en 2025 ese contrato no se iba a renovar. Encontramos esta ubicación en Colón, que está relativamente cerca de Príncipe, y nos vinimos para aquí. Estamos muy contentos con cómo han quedado los locales y nos estamos adaptando”, comenta el dueño del emblemático negocio de calzado infantil, José María Janeiro.

El propietario de Calzados Glory y su mujer, responsable de Durán Durán Bisutería, optaron por anticiparse al vencimiento de sus contratos y, aunque todavía es pronto, señalan que están satisfechos por la elección, ya que en palabras de Janeiro, “las galerías son más pequeñas, pero ahora mismo están llenas, ya no quedan más locales disponibles, y Príncipe es cierto que es una zona más comercial, pero esta es más residencial porque abarcas a toda la gente de Rosalía de Castro, Praza de Compostela, Marqués de Valladares... Y muchos clientes nos comentaban que ahora les quedamos más cerca”. Por otra parte, Janeiro también destaca que, en su caso, “al trabajar con calzado infantil, necesito mucho espacio de almacenaje y en este local lo tengo”.

Tanto Calzados Glory como Durán Durán Bisutería se caracterizan por tener una cartera de clientes fidelizada, fruto de tantos años de actividad comercial en la ciudad, pero reconocen que “gente de fuera a comprar ya no viene tanta como antes, ha cambiado mucho el perfil y la nueva ubicación es diferente, pero no nos quejamos. Estamos contentos”.

En la actualidad, las galerías Durán están desmanteladas en su práctica totalidad y solo permanecen un taller de joyería en el interior y un centro de estética y una zapatería en sendas entradas. Si bien la empresa no ha respondido a FARO para confirmarlo, entre los comerciantes se rumorea que en ellas se instalarán las oficinas de la compañía eléctrica Xenera.

