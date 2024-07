“Poder fotografiar Orión a fondo es un espectáculo”

Todo comenzó con la lectura del manual de la cámara de fotos. “Era un tocho enorme, pero estábamos en pandemia, encerrados, y me puse a leerla; a medida que seguía me iba gustando más y más, vi que con una réflex se podían hacer fotografías del espacio y ya fue un no parar”, cuenta Manuel Brioso, quien junto a Alejandro Rodríguez y Leticia Pereira acaban de crear la primera Asociación Galega de Astrofotografía, con la que buscan promover el conocimiento de esta disciplina, formar y ayudar en la iniciación en astrofotografías, observaciones nocturnas, charlas, concienciación sobre la contaminación lumínica, respeto al medio ambiente y promoción de una actividad muy enriquecedora tanto a nivel social como intelectual.

Sus objetivos, instrumentos y materiales parecen extravagantes y llamativos, pero la clave de sus increíbles fotografías del universo no dependen tanto de la tecnología como de la simple documentación; un viejo truco que usaban antiguamente los caminantes para orientarse: buscar la Estrella Polar. “Tienes que alinear el equipo con la Estrella Polar, ese es el quid de la cuestión; una buena alineación va a hacer que tu foto sea muy precisa, no tenga errores. No es llegar y disparar. Después hay mejores y peores equipos, pero ya con eso, una Réflex y un objetivo puedes empezar a hacer fotografías de espacio”, explica Brioso.

Nebulosa de la Roseta, constelación de Unicornio. / Cedida

Otro de los trucos –en este caso sí material– con los que cuentan estos astrofotógrafos y que hace que la calidad de las imágenes sea perfecta es contar con una montura ecuatorial. “Es un elemento que gira que la cámara a la misma velocidad y rotación que la Tierra. Así consigues que las estrellas salgan como puntos, sino saldrían movidas. Tenemos unos tiempos de exposición muy largos, por ejemplo, de día tú sacas una foto a una velocidad, en términos fotográficos, de 1/100 o 1/80 depende de las condiciones de luz. Aquí las hacemos de varios minutos, podemos llegar a tener el obturador de la cámara abierto durante 10 minutos de exposición”, amplía el vigués.

Todos estos preceptos llevan a crear fotografías e imágenes que, en ocasiones, no serían posible percibirse solo con la vista. “Cuando miras por el telescopio todo el mundo queda maravillado, pero luego cuando ves una nebulosa o ves Andrómeda se quedan alucinado porque no es lo que ven normalmente porque tu ojo no es capaz de ver esas emisiones, pero con la cámara y con los procesos que usamos sí somos capaces de captarlo”, amplía Manuel Brioso.

Reconoce que tras cuatro años detrás de la cámara, todavía no es capaz de quedarse con un elemento del espacio. “En el espacio hay tanta variedad de objetos y de formas que todas son preciosas. Desde un cúmulo globular hasta constelaciones tan próximas o conocidas como Orión, tiene tanto que ver que fotografiarla a fondo puede ser un espectáculo; el universo es increíble, hay formaciones estelares increíbles, es maravilloso”, relata el profesional, quien sí explica que atendiendo a qué formación van a fotografía emplear unas técnicas u otras.

Galaxia de Andrómeda, constelación de Andrómeda, en Arcade. / Cedida

“Nosotros cuando vamos a sacar una foto siempre nos documentamos antes, no todos los objetos los fotografías igual. Las constelaciones tienen diferentes emisiones de gases y amplitudes de ondas. A veces tienes que emplear unos filtros u otros para intentar captar estos gases. Usamos filtros de banda ancha para constelaciones que emiten mucho color y otros de banda estrecha para emociones que el ojo no es capaz de ver. Con esos filtros, la cámara retiene la emisión de luz”, precisa.

Nebulosa de la Gaviota, constelación Can Mayor, captada en Vigo. / Cedida

Además de ocio, hobby o pasión por el espacio, hay un objetivo sumamente importante en la creación de esta asociación: concienciar sobre la contaminación lumínica. Y es que el alumbrado actual juega una papel clave, y en este caso no positivo, en su labor. “Tenemos un exceso de luz por todas partes. Y más ahora con la nueva legislación que entró hace un par de años, que es la sustitución de las antiguas lámparas de sodio por los leds que efectivamente consumen menos, pero la emisión es más perjudicial para todo. Es mucho más fuerte y una luz mucho más blanca que hace mucha interferencia en todos los sistemas biológicos, tanto en animales como en plantas. Si al menos fuesen leds en tonos cálidos sería diferente porque imitaría a las antiguas lámparas de sodio y no interferiría tanto en lo que es el ciclo de los animales. Hace un mes fui a una conferencia la astrofísica Ana Ulla y explicaba los efectos adversos en el campo científico y biológico. Este es también uno de nuestros caballos de batalla, intentar concienciar a los ayuntamientos de que iluminar sí, pero con sentido”, relata Brioso.

De Peña Trevinca al Courel

Si bien por falta de tiempo o por climatología, la gran mayoría de las fotos las sacan desde las ventanas de sus casas, sí reconoce que hay “cielos y cielos” en Galicia. Concretamente los del interior de la comunidad gallega se han convertido en el mejor escenario para captar las maravillas del universo.

“Normalmente, por afición trabajamos mucho desde casa, y dependemos mucho del fin de semana, pero si podemos escapamos a zonas muy oscuras como Peña Trevinca, A Fonsagrada, O Courel... la zona del interior de Galicia que es sumamente oscuro es ideal. Lo que en casa, una foto nos puede llevar 10-12 horas hacerla en tomas, allí con el mismo tiempo cualquier foto podría ser increíble porque la cantidad de información que recoges es cinco veces más. Siempre que podemos escapamos”, comenta el astrofotógrafo.

