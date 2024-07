Seis meses desbordantes de cruceros

Con medio centenar de escalas de cruceros en cartera para el segundo semestre del año, que arrancó el día 2 de este mes con la acostumbrada visita del Ventura, el puerto de Vigo afronta la segunda mitad del curso con unas previsiones claramente superiores a los atraques sumados durante el primer semestre: 49 frente a 28. Siguiendo con las previsiones, el número de cruceristas que arribarán a la ciudad se acercará a los 140.000 y lo harán a bordo de una flota de 29 buques –nueve repetirán visita varias veces–, entre los que sobresale el asombroso Sun Princess, primogénito de la novedosa clase Esfera, que destaca, además de su cúpula esférica acristalada exterior y suspendida, por ser el primer crucero en la historia de Princess Cruises que es movido por gas natural licuado y que está llamado a convertirse en el buque de turismo más grande que visite Vigo durante el presente curso.

Lo hará el 26 de setiembre dentro de su temporada de estreno con unos 4.500 pasajeros. Otros cruceros que harán su debut en Vigo durante la segunda parte de 2024 son Serenade of the Seas y Celebrity Apex, el 19 y el 29 de julio, respectivamente; Maud y Arvia los días 11 y 15 de octubre y, ya en noviembre, Norwegian Encore, el día 14, y AidaMar el 22. Por meses, octubre se lleva la palma con 14 atraques, seguido de agosto con 9 y diciembre con 8.

Sorprende que desaparezca de este ranking el mes de setiembre, que este año se sitúa a la cola del periodo –incluso por debajo de noviembre y diciembre–, con tan solo cinco escalas. Y este dato choca porque setiembre ha sido tradicionalmente un mes de mucha actividad de cruceros en Vigo, aunque últimamente se ve penalizado por la prolongación de la temporada de verano de las navieras que operan en el norte de Europa hasta octubre, mes en el que devuelven sus barcos al Mediterráneo. Confirmando esta tendencia, para octubre de 2025 las operadoras ya tienen previstas 26 escalas en Vigo, segundo mejor registro de la historia del Puerto en un solo mes, a tan solo dos atraques del récord absoluto que de momento ostenta setiembre de 2004, con 28 escalas. Además del Ventura, que pasó por Vigo el pasado martes con los primeros 3.300 pasajeros de julio, este mes amarrarán en el muelle de Trasatlánticos el propio Ventura, el día 15; Serenade of the Seas, el 19; Disney Dream, el 21; Sea Cloud Spirit, el 27; Clebrity Apex, el 29, y Anthem of the Seas, que cerrará la actividad el día 31.

