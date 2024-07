“El nuevo álbum es un golpe sobre la mesa; hemos buscado un sonido más rock, más crudo”

Mejor Artista Emergente en los Premios MIN 2023 y una de las apuestas de Spotify en este 2024, Maite Gallardo, Raquel Cerro y Charlotte Augusteijn integran la banda madrileña de punk rock Shego, que el próximo viernes, día 12 de julio, actuarán en la primera edición del Afluente Festival (Ponteareas), compartiendo cartel con Boikot, Tremenda Jauría, Mondra o Galician Army.

–Empezáis esta semana en Galicia una gira intensa de verano, ¿qué expectativas tenéis?

–Sobre todo esperamos pasarlo bien. Nuestro sello, Ernie Records, es gallego y siempre es un gusto poder visitar Galicia porque podemos pasar tiempo con el equipo.

–No os gustan las etiquetas, pero estáis grabando ya vuestro segundo álbum, ¿hacia dónde os está llevando?

–Con lo nuevo es cierto que nos hemos ido encontrando más cómodas en el rock. Nos encanta la música y nos gusta tener la libertad de experimentar, pero rodando el primer álbum y girando nos hemos dado cuenta de que el sonido del rock nos hace sentir más cómodas. Nos gusta llevarnos lo que pasa en el directo de nuestros conciertos, esa potencia como sonido de banda. Ahora estamos en ese punto, pero por la gente con la que curramos sabemos que siempre vamos a poder hacer lo que nos apetezca, así que en un futuro... ¡quién sabe!

–¿Y cómo fueron los inicios?

–Cada vez se remontan más atrás. Este año está lleno de retos nuevos y este verano va a ser un impasse hacia otro Shego muy distinto. Empezamos tomándonoslo muy en serio, fue cogiendo forma y fuerza, y llegamos hasta un grupo muy potente, que cada día que pasa seguimos mejorando.

–Estáis despidiendo Suerte, chica, ¿satisfechas con el camino recorrido? ¿Qué lecciones os deja?

–Hemos aprendido muchísimo con Suerte, chica, y teníamos una idea muy diferente de lo que fue. Fue algo muy importante, creíamos que nos íbamos a consolidar, y para lo que sirve un primer disco es para aprender de los errores, ver qué ha funcionado y qué no. Éramos muy primerizas, jamás habíamos grabado en un estudio y nos estábamos buscando un poco. Ahora lo miramos con distancia, después de haberlo girado tanto tiempo, y tenemos claro que queremos estar al mando de nuestro proyecto, somos muy pesadas y si hay que insistir 200 veces para que salga como queremos, lo haremos. Siempre hemos sido un grupo que ha estado detrás de cada aspecto de la banda

. Una de las cosas que tiene Shego es que somos muy trabajadoras y que nos llevamos muy bien, es algo que se nota a la hora de trabajar.

La experiencia de Suerte, chica nos aportó poder girar, pero nuestro nuevo álbum es un golpe sobre la mesa. Ahora mismo estamos con la mezcla y mastering, en ese proceso que te hace odiar las canciones porque tienes que volver a escuchar un disco bastante compacto, pero estamos muy orgullosas porque nos hemos puesto a buscar un sonido más rock, más crudo, que huyera de lo naif de Suerte, chica, y está muy logrado.

–En el escenario cantando con Zahara y colaborando en un tema con Natalia Lacunza en muy poco tiempo, ¿cómo han sido esas experiencias?

–Con Zahara pasamos de conocer a una persona que llevas toda tu vida escuchando a, de repente, estar cantando con ella... Que nos abriese su casa, cabeza y corazón para hacer algo juntas fue muy loco. Y lo de Natalia..., es que tiene un talento impresionante.

–Spotify os ha incluido este año en el proyecto Radar, ¿qué supone este programa de apoyo al talento emergente para vosotras?

–Es de gran importancia y nos hizo mucha ilusión que nos seleccionaran, porque además hacen un trabajo muy meticuloso. Nos sorprendió mucho porque somos una banda y eso no era habitual, así que fue muy especial, este año está siendo muy especial en realidad. A veces nos parece que estamos en una película cuando visitamos las oficinas de Spotify.

–Un año más se sigue reclamando una mayor presencia de mujeres artistas sobre los escenarios porque hay festivales que os siguen ignorando a la hora de diseñar la progamación, ¿cómo se vive desde vuestro lado?

–Es un poco bajona y al ser más conscientes, nos fijamos todavía más. Pero si el público no lo demanda y los propios programadores son machistas, no ayuda. Hemos estado obsesionadas con que los hombres nos escucharan, pero cada vez nos suda más las narices, porque nuestra música no necesita aprobación para estar en los espacios.

