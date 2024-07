El Gobierno valora si concede la residencia temporal a los 14 tripulantes del “Karar”

El juicio del “MV Karar” no es un juicio más. No solo por lo que está en juego –penas que suman 400 años de prisión para los 28 acusados–, sino por las circunstancias que rodean esta vista oral que será, sin duda, la más larga de las celebradas hasta la fecha en la historia de los juzgados vigueses. Arrancó el 17 de abril, tiene sesiones señaladas hasta el 19 de diciembre y muy probablemente deberá continuar en 2025. La mitad de los procesados son los tripulantes de Bangladesh y Nepal que iban en el buque con las 3,8 toneladas de cocaína. Todos ellos, un total de 14, fueron excarcelados hace más de dos meses al agotarse los cuatro años de plazo máximo que marca la ley para estar en prisión preventiva. Y la libertad para ellos se ha convertido en un problema: obligados a estar en España para asistir al juicio, no tienen sin embargo ningún arraigo en Vigo, ningún familiar aquí y la mayoría ni conocen el idioma. Con cobijo provisional en albergues o pisos, su situación es muy compleja.

Ante la evidencia de que el juicio y la futura sentencia se dilatarán en el tiempo, sus abogados ya han movido ficha para solicitar que se les conceda la residencia temporal por circunstancias excepcionales, peticiones que cursaron ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la sala viguesa en la que se celebra la vista oral y que ya remitió a la Subdelegación del Gobierno las solicitudes, que ahora se encuentran en trámite en la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una posibilidad que contempla la Ley de Extranjería

La Ley de Extranjería, en su artículo 31.3, contempla la posibilidad de este permiso excepcional: “La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancia excepcionales que se determinen reglamentariamente. En estos supuestos no será exigible el visado”. La petición de estos tripulantes extranjeros se sustenta también en el artículo 127 del reglamento de desarrollo de dicha ley, que, entre otras cuestiones, indica que las autoridades judiciales –en este caso la Sección Quinta– “podrán instar” a los “órganos competentes” la petición de esa autorización de residencia. La vigencia de este permiso excepcional, en caso de concederse, sería inicialmente de un año.

Interés público y razones humanitarias

A la espera de lo que decida el ministerio, los abogados de los tripulantes afirman que concurre interés público en la necesidad de autorizar la residencia, en el sentido de que estos ciudadanos extranjeros deben permanecer en España por la acción judicial penal que se dirige contra ellos, que les obliga a acudir a las sesiones del juicio. También piden la residencia temporal por razones humanitarias, alegando que en su actual situación de libertad provisional debe garantizarse que puedan desarrollar su vida fuera de prisión en condiciones de dignidad. El permiso que se solicita es fundamental, argumentan, para que puedan acceder a servicios básicos –imposibles de conseguir sin documentación– e incluso a un trabajo por cuenta ajena que les permita sustentarse por sí mismos sin tener que recurrir permanentemente a la caridad o a los servicios sociales de emergencia.

Los 14 tripulantes admitieron su culpabilidad en el juicio. El capitán concretó que cargaron la cocaína en alta mar frente a Colombia y que la instrucción era llevarla a Vigo.

Una vista eterna que hoy celebra su última sesión antes del parón veraniego El último calendario trasladado por la Sección Quinta al fiscal y a los abogados personados en esta “macrocausa” contemplaba que el juicio se prolongaría hasta el 19 de diciembre de este 2024. Pero desde que las partes recibieron este escrito ya se suspendieron tres sesiones de las que estaban previstas –por la enfermedad de un acusado– y, de nuevo, se volverán a anular dos más de las que se contemplaban para esta semana. Esta circunstancia, junto al hecho de que muchos interrogatorios se están eternizando, apuntan a que muy probablemente habrá que habilitar más fechas en 2025 para seguir con el procedimiento antes de que quede visto para sentencia. Hoy lunes se celebrará la última sesión antes del parón veraniego. El juicio está en la fase testifical, con las declaraciones de los policías nacionales que intervinieron en la investigación que derivó en el abordaje del “Karar” en 2020.

