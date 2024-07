Los robos invisibles irrumpen en Vigo: cerraduras intactas y viviendas impolutas

Juan y María (nombres ficticios para proteger su identidad) disfrutaban de un domingo veraniego fuera de casa cuando un vecino los llamó por teléfono para advertirles de que habían entrado a robar en el edificio donde residen, en pleno centro de Vigo. Inquietos, avisaron a un amigo al que le habían confiado sus llaves para que se acercase lo antes posible a echar un vistazo. Ese conocido pronto los tranquilizó. La cerradura estaba intacta y, al introducir la llave, comprobó además que tenía las dos vueltas propias de cuando se deja cerrada. Y dentro de la vivienda todo estaba en orden: ni cajones abiertos, ni ropa por el suelo ni destrozo alguno. Allí, les dijo, no había entrado nadie.

Pero sí, sí habían entrado. Los propietarios del piso, todavía recelosos, le pidieron a su amigo que comprobase si sobre la mesa había una pequeña cantidad de dinero que recordaban perfectamente haber dejado allí. No, no estaba. Cuando horas después llegaron a casa descubrieron además que faltaban joyas, así como perfumes y cosmética de mujer. A su vecino, el que les había avisado, le sustrajeron igualmente alhajas, dinero en efectivo y perfumes femeninos, así como relojes. Y con la misma técnica: sin dejar la más mínima señal de que allí se había producido un robo.

Actúan a plena luz del día

Los asaltos a estos dos pisos ocurrieron el domingo 23 de junio en un edificio de la calle María Berdiales. Y a plena luz del día. Aproximadamente entre las 12.00 y las 18.00 horas, que es cuando estuvieron vacíos. Ya denunciados ante la Policía Nacional, la sospecha de los investigadores es que detrás de los mismos hay una banda itinerante de mujeres croatas, grupos especializados que se mueven por toda España para saquear viviendas. El verano, junto a la Semana Santa y las navidades, son las épocas en las que estas organizaciones delictivas son más activas: las albanokosovares tienen preferencia por los chalés de las afueras y las serbocroatas actúan en los pisos del centro urbano. También es habitual en Vigo desde hace años la presencia de células de bandas georgianas.

La técnica del "impresioning"

Lo llamativo es que, frente al clásico robo, ese en el que los ocupantes de la vivienda se topan con la cerradura forzada y su hogar patas arriba, la Policía se está encontrando con que estas bandas perfeccionan su modus operandi para robar sin dejar rastro. Una de las técnicas más sofisticadas a día de hoy para entrar sin forzar la puerta es la del "impresioning", que no deja señales ni requiere realizar ruido para acceder a la vivienda: el ladrón debe introducir en el bombín una serie de láminas de aluminio finas, esperar a que algún usuario de la casa acceda con llave de manera que el movimiento de la misma deje sobre esas láminas una serie de marcas para, a continuación, extraerlas con el fin de crear una copia exacta de dicha llave que le permitirá entrar con facilitad y discretamente en la vivienda.

Si a eso se le une que, una vez saqueado el piso, los asaltantes dejan todo en orden, los afectados pueden tardar horas, días e incluso semanas en darse cuenta de que le faltan valiosos efectos personales. Y eso, en definitiva, es tiempo que ganan los delincuentes para poner kilómetros de por medio –solo se suelen quedar unos días en cada ciudad en la que actúan– y dar salida al botín obtenido.

Bandas de mujeres croatas

La presencia de bandas de mujeres croatas como la que se sospecha que robó en los pisos de María Berdiales no es excepcional en Vigo. En los últimos años hubo varios operativos policiales que evidencian que vienen con frecuencia: suelen ser jóvenes e ir bien vestidas para no llamar la atención si se cruzan con vecinos de los edificios a los que acceden. Especializadas en abrir puertas en segundos, van sobre todo a por joyas y dinero. En los pisos de María Berdiales tenían también a su alcance ordenadores e incluso tarjetas de crédito, pero no se llevaron nada de eso. Sí, curiosamente, perfumes y cosmética femenina pese a estar usada.

Investigan si las croatas detenidas en Redondela actuaron en la ciudad olívica El pasado 28 de junio, en Redondela, fueron detenidas dos mujeres integrantes de una activa célula itinerante italo-croata especializada en robos en domicilios. La Policía Nacional estaba tras sus pasos tras detectar su presencia en el centro de Pontevedra y las capturó en el marco de la que se ha denominado“Operación Istria”. Ya en prisión provisional, dado que se movieron por diferentes localidades gallegas, entre ellas Vigo, agentes de la Policía Judicial de la comisaría olívica investigan si son las responsables de algunos de los asaltos en viviendas que se produjeron en la ciudad en las fechas anteriores a las de su arresto, cuando ya estaban a punto de abandonar Galicia. Los dos que hubo en el edificio de María Berdiales se registraron el 23 de junio. Estas mujeres pertenecían a una célula que tenía apoyo logístico en León, Barcelona y Torrevieja. Portaban documentación de Italia y Francia y utilizaban diferentes identidades –llegaron a presentar más de diez distintas–. Entre los efectos intervenidos, junto a destornilladores para violentar cerraduras y ganzúas, había una llave de “impresioning”, lo que evidencia que también hacen uso de esta sofisticada técnica. Vigo registró a lo largo del pasado año 331 robos con fuerza en domicilios, prácticamente una media de uno diario.

