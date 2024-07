La dirección del Centro Oceanográfico de Vigo, entonces a cargo de Pablo Carrera, recibió en febrero de 2023 el resultado de un informe técnico sobre el estado de las instalaciones. En aquel momento ya llevaban casi una década con la ITV (la inspección técnica de edificios) suspendida y los investigadores tenían que llevar casco para acceder a la nave de cultivos, de la que caían cascotes. Aquel estudio obligó al equipo de Carrera a diseñar un “plan de desalojo”, dentro de un “plan de actuación a corto plazo”, con la reubicación de personal en la Ecimat (Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, de la Universidade de Vigo) o el Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), en Bouzas y adscrito a la consellería que ahora preside Alfonso Villares. Aquella estrategia de recolocación no se materializará ahora, cuando el IEO de Vigo ultima ya el arranque de los trabajos de reconstrucción, porque la plantilla no será repartida en otros centros de investigación de la ciudad. “Lo que nos han comentado es que nos van a mandar a todo el personal para casa mientras duren las obras”, apuntan fuentes de la plantilla. En total, entre la reforma del edificio principal y la demolición y posterior construcción de la nueva nave de cultivos, las actuaciones en Cabo Estai se prolongarán durante unos 18 meses.

El personal del IEO será desalojado de Cabo Estai durante la reforma de la sede principal / Lara Graña

Es el plazo que consta en los pliegos del contrato público licitado por la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), al que pertenece el Instituto Español de Oceanografía. La dirección del centro, a día de hoy en manos de Rosa Figueroa, ya habilitó periodos de teletrabajo a empleados en las últimas semanas, como han confirmado las mismas fuentes. Lo hizo durante la instalación de nuevas tuberías y reparación de las campanas extractoras, indispensables para absorber los gases de los productos con los que trabajan los investigadores. El estado de estos dispositivos era también pésimo. “Todo huele a formol”, constaron desde la plantilla, como desveló FARO hace más de un año. Las medidas de los compuestos químicos, que presentan un olor muy fuerte y desagradable, eran positivas y muy elevadas en el aire de las instalaciones.

En particular, la rehabilitación del edificio principal se prolongará durante unos 15 meses. Es una actuación que el propio CSIC ha catalogado como “muy necesaria debido al deterioro significativo que ha experimentado la estructura. Este deterioro ha generado problemas estructurales que representan un riesgo para la seguridad del personal que trabaja en el edificio”. Costará más de 4,5 millones de euros. Serán estos, los trabajos en el inmueble principal, los que no serán compatibles con trabajos de personal investigador. La construcción presenta “problemas de corrosión del acero de las armaduras de los pilares, deterioro de los forjados prefabricados y problemas derivados del estado de los paneles de fachada”, según una auditoría externa. “Las condiciones de diseño, tanto de las fachadas como de las instalaciones, así como las constantes filtraciones de agua y aire, generan un incumplimiento de las exigencias de eficiencia energética de las normativas actuales – enumera–. Esto no se clasifica como daño, si no como incumplimiento legal que afecta al bienestar, habitabilidad y salubridad del usuario”. En Cabo Estai trabajan más de 120 personas.

Para el caso de la nave de cultivos, que será derribada para construir una desde cero –el presupuesto es de 5,2 millones–, no habrá traslado de trabajadores, como ya indicó Figueroa a este periódico. El IEO dispondrá en el mismo recinto de unas instalaciones provisionales donde se trasladarán la mayor parte de los tanques de agua. Este edificio es el que más ha penalizado los errores constructivos, la degradación por la salitre y la falta de mantenimiento. Como también desveló FARO, los investigadores han tenido que trabajar durante más de un año en una nave calificada como “insegura” y para la que un examen técnico recomendó su inmediato desalojo. “Para la nave que alberga los tanques –decía el expediente, emitido en marzo de 2023 por CK Estructuras–, se aconsejan encarecidamente las siguientes actuaciones urgentes: restricción a mínimos del uso laboral, enfocado exclusivamente al cese de actividad [y] previsión de desalojo completo para su pronta demolición”.

