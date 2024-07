Atropello múltiple en una terraza de Rosalía de Castro: “Pudo ser una tragedia”

“Cuando llegué allí la escena era dantesca y al no ver en un primer momento a mi tía me temí lo peor, pensé que estaba debajo del coche...; es un milagro que no pasase nada más de lo que pasó”.

Este vigués se refiere al aparatoso atropello múltiple ocurrido en Vigo, cuando un nonagenario que iba al volante de un Volkswagen Golf automático irrumpió en plena acera y golpeó varias mesas de la terraza de un restaurante de Rosalía de Castro.

Doce personas resultaron heridas y seis de ellas, de entre 41 y 93 años, tuvieron que ser trasladadas a dos hospitales. Los lesionados son clientes del establecimiento y un camarero que estaba fuera en esos momentos y que fue uno de los derivados a centros sanitarios.

La alerta se recibió a las 15.15 horas. La terraza de “La Aldeana”, restaurante ubicado en Rosalía de Castrocon calle Pontevedra, estaba repleta de clientes al ser domingo y hacer buen tiempo. El conductor que causó el siniestro, de 95 años, realizaba una maniobra marcha atrás para estacionar su turismo automático cuando, por causas que se investigan, perdió el control del coche: tras golpear a un vehículo Citroën que estaba estacionado allí que a su vez impactó con un furgón Mercedes, el automovilista remontó la acera y golpeó a varias mesas del establecimiento.

Fuentes de la Policía Local, que se ha hecho cargo de la investigación del accidente, informaron de que 12 personas resultaron heridas. Por su parte, el 061, que movilizó tres ambulancias, concretó que sus servicios sanitarios atendieron a 7 personas: una mujer de 52 años fue dada de alta en el punto y otras seis fueron trasladadas al Hospital Fátima –una mujer de 60 años, otra de 93 y un hombre de 65– y al Centro Médico Concheiro –dos varones de 41 y 63 años y una mujer de 72–.

También fueron los bomberos por la posibilidad de que hubiese alguna persona atrapada bajo el coche, pero afortunadamente no fue así y no hubo que excarcelar a nadie.

Maceteros

“Gracias a Dios solo hubo heridos y todo se quedó en un susto”, afirmaban poco después en el restaurante. Creen que los grandes maceteros que tienen de decoración en la terraza ayudaron en cierta manera a frenar el coche: “Si no podría haber sido una tragedia”.

Mientras, un familiar de varios de los heridos –el testimonio con el que arranca este artículo– aún se estremecía con lo que podría haber ocurrido:“Fue un susto tremendo”. En una de las mesas arrolladas por el coche estaban su tía de 93 años, que utiliza silla de ruedas, dos de sus hermanos de 60 y 61 años y una sobrina de 24.

La nonagenaria y su hermana permanecían por la tarde en Fátima haciéndose pruebas médicas. “Mi hermana me contó que escuchó un ruido y ya no se enteró de nada, ya estaba en el suelo”, describe.