Una torre de Babel en el campus

La Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo se convirtió en una fiesta cultural. Acogió la graduación de más de 80 alumnos extranjeros que superaron el programa Spanish LCA (Lengua, Cultura y Adaptación a la Universidad Española), impartido en el Centro de Linguas de la Universidad de Vigo. Se trata de un curso de varios meses –algunos empiezan en enero y otros, en septiembre– dirigido a estudiantes de otros países de todo el mundo –la mayoría provienen de Asia, Oriente Medio y África– que pretenden aprender español y adquirir el certificado oficial que lo acredite, para, posteriormente, estudiar ciclos formativos superiores, grados o másteres en España.

Desde Nepal, Sri Lanka, India, Marruecos, Jordania, Irán, Siria, Canadá, Kenia, Túnez, Liberia, Egipto, Filipinas, Malasia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos o Sudáfrica. Son algunos de los países de procedencia de los estudiantes, que contaron con el soporte de la empresa local Campus Spain, encargada de promocionar España como centro educativo y homologar los documentos académicos de sus países de origen a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes y les gestiona el acceso y la matrícula en universidades y centros de formación profesionales tanto públicos como privados en toda España. Desde el año 2018, la firma olívica ya ha ayudado a más de 400 estudiantes extranjeros.

A Christian, joven de 26 años de Indonesia, la parece “superbonita” la ciudad olívica. “Me encanta la gente, es buenísima, y también el ambiente”, comenta antes de poner una pega: “El tiempo cambia mucho. Hace frío a la mañana y mucho calor por la tarde; a veces, viene la lluvia de sorpresa”. Dice que extrañará las vistas de la ría y los montes, pero avanza que volverá como turista. El próximo curso, estudiará en Barcelona. “Me gustaría convertirme en profesional de la logística y cadena de suministro”, anota.

Un ejemplo del éxito de esta iniciativa es Sin Huei, una alumna de Malasia que terminó este año su grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Vigo. Llegó a Vigo en el año 2019 y completó el programa Spanish LCA en junio de 2020. Gracias al apoyo y la orientación de la empresa viguesa, a la que le agradece el apoyo para haberse adaptarse mejor y más rápido, pudo engancharse rápidamente al estilo de vida en España y desarrollar sus estudios con éxito: “Mi experiencia en Vigo ha sido increíble”. Otro es el de Esraa Abuoudeh, de 19 años. Es de Jordania y su origen es de Palestina.

Vigo es como mi segunda casa. Fue uno de los mejores años de mi vida Esra A Abuoudeh — Jordania / Palestina

La gente es muy buena. Echaré de menos las vistas a la ría y los montes Christian — Indonesia

“Vine a Vigo en 2022 como estudiante internacional y fue un año maravilloso. Es como mi segunda casa. Conocí a mucha gente y aprendí muchas cosas. Me lo pasé muy bien y viví uno de los mejores años de mi vida”, señala. Destaca que le encantó “mucho” la “combinación entre estudiar la lengua española y, al mismo tiempo, disfrutar las clases con amigos y profesores. Estoy estudiando ahora Medicina en Santiago de Compostela. Quizás vuelva a Vigo para hacer mi especialización cuando termine la carrera. Por ahora, no estoy 100% segura, pero me gustaría especializarme como ginecóloga, cirujana u oftalmóloga”, apostilla esta joven.

Los estudiantes también cuentan con un contacto de emergencia disponible 24 horas al día, los siete días de la semana. “Lo más habitual son los ataques de ansiedad”, indica Macarena Martínez, coordinadora de los estudiantes de Campus Spain. Durante el curso, el aprendizaje de idioma se compagina con otras actividades que tienen como fin conseguir la mayor adaptación a la vida universitaria, cultura y estilo de vida en España.

Suscríbete para seguir leyendo