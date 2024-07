Seis pinceladas sobre la piel del barro

Resulta fácil descubrir entre las numerosa piezas cerámicas que decoran la sala cuáles son aquellas que llevan su sello personal. Al igual que ocurre con sus lienzos, el color baña un área concreta y con apenas una mancha de luz logra que el conjunto brille, mientras que en otras, “mira, ven”, dice, se atrevió a dejar correr la pincelada como acuarela sobre el papel. Din Matamoro recorre unas de las galerías del MARCO contemplando sus diseños y los del resto de sus compañeros y compañeras y cuenta que, “desde la beca de Roma, Isidro y yo nos hicimos muy amigos, por eso cuando me llamó para participar en este proyecto me hizo mucha ilusión. Fue una experiencia a la que me incorporé algo más tarde que los demás, pero cuando vi sus diseños de las piezas, tan bonitos y alargados, me recordaban a lo que era mi obra, y me encontré con el color del barro, que era como una piel”. El pintor vigués recuerda que, en el estudio de Isidro Blasco, al encontrarse aquellas vasijas, en algunas recurrió al color, “que surge desde dentro y es como si la pieza se ruborizase, sale a la superficie y brilla, como mis pinturas. Pero en otras me animé a dibujar y me recuerdan a aquellas figuras de las vasijas griegas. Las tomé como lienzos o papel y simulan acuarelas que salen del soporte, como apuntes o ensayos”.

Fue esta su aportación al proyecto On the table, la exposición colectiva en la que también participan artistas como Virginia Frieyro, Montserrat Gómez Osuna, Teresa Moro, Sandra Rein y Luis Salaberría, y que fue inaugurada ayer en el MARCO, que surgió de la iniciativa The Table Project, una apuesta del artista Isidro Blasco que impulsó en 2020 tras su regreso de Nueva York y que partía del reencuentro con la tradición artesana de la que se empapó gracias al trabajo de sus padres, los ceramistas Arcadio Blasco y Carmen Perujo, fundadores del taller La Mina, en Majadahonda en los años 70.

Inauguración en el MARCO de la exposición colectiva "On the table". / Marta G. Brea

En la presentación, Isidro Blasco explicó que “diseñé las piezas y presenté a los artistas un soporte pictórico en blanco. He buscado siempre a pintores, porque ellos tienen esa aproximación al material, ellos cogen un lienzo y pintan sobre él, y también han sido personas de las que conozco lo que hacen y me gusta. Han sido unos seis meses de trabajo”.

A su lado, Teresa Moro, una de las artistas que al igual que Din ha intervenido con su técnica pictórica las cerámicas diseñadas por Blasco, torneadas por el alfarero de Puente del Arzobispo, Juan Carlos Fernández, indicó que “Isidro intentó reunir a artistas que no fuéramos todos iguales, a pintores entusiastas que él consideraba que encajaban en el proyecto y trabajamos todos en su estudio, cada uno con su pieza y su técnica. Fue todo muy natural y muy orgánico”.

De esta experiencia de creación y exposición colectiva, en la que cada uno de los artistas ha confeccionado unas 25 piezas en barro cocido a 1.000 grados y con esmaltes transparentes y opacos, Montserrat Gómez Osuna destacó que, “como pintor, lo primero que te encuentras aquí es algo que tiene volumen y que tienes que pintar igual por distintas zonas. Con óleo o con acrílico, tú sabes cómo va a quedar, pero aquí con los esmaltes no tiene nada que ver, esa es para mí la parte más interesante, la parte de experimento, porque pueden darse accidentes en el horno que no controlas y muchas veces esos accidentes son maravillosos”.

Si bien Montserrat Gómez Osuna había trabajado con anterioridad la cerámica, para otros integrantes de On the table, como Teresa Moro o Din Matamoro, fue todo un proceso experimental que les hizo recordar sus “tiempos de convivencia en Bellas Artes” en donde además de los conceptos y la seriedad del trabajo también se daba cabida al disfrute y a las creaciones compartidas. En este sentido, Teresa Moro apuntó que “el trabajo en el estudio de los artistas es un trabajo muy solitario y a veces se echa de menos poder preguntar al otro dudas o qué le parece tu obra. En esta exposición, en el estudio de Isidro hubo mucha complicidad entre todos y fue un trabajo muy bonito”. Por su parte, Din Matamoro, único artista vigués participante, comentó que le parecía “un lujo que esta exposición venga al MARCO y a la ciudad, y también que mis compañeros y compañeras vengan hasta aquí”, afirmó.

Acompañando a Isidro Blasco y al resto de artistas que intervinieron las piezas cerámicas, en la inauguración también estuvieron presentes el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el director del MARCO, Miguel Fernández-Cid, y el concejal de Cultura, Gorka Gómez. En su intervención, el regidor vigués aseguró que la nueva apuesta de la institución museística “se trata de una exposición del más alto nivel, ya que cada pieza es única y singular. No corresponde a un molde y cada artista nos cuenta su historia”, señaló.

