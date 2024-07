Retratos augustos, Celina Fernández

Actriz y directora de escena viguesa. A medio camino entre Galicia y Madrid, aunque con San Cibrao (Cervo) para coger aire. Su trabajo como creadora se centra en la plástica, el humor y lo político. Es directora de Las Vivo con las que va a estrenar Muchachas que se mesan los pelos. Desde el Colectivo Fiori también impulsa el proyecto Acciona o rural para la Diputación de Pontevedra. Como actriz viene de hacer temporada en El Teatro Español con Run baby run. Las historias y objetos de su familia son una continua fuente de inspiración. Su mejor prenda es una abrigo de casi 30 años, obra conjunta de su madre Celina González y padre Xavier Magalhes.

¿Has oído alguna vez la música del Courel Sol entre montañas?

¿Has tenido la experiencia de oír música ente montes y valles? Eso es precisamente lo que te ofrece el Courel Son, Jazz e Blues na Montaña, ahí por el Courel, y te lo aviso antes para que planifiques si quieres. Claro, son 4 conciertos, el primero el 20 de julio con la Martín Aneiros Band en Seceda, el segundo el 26 con los MBM (Baldo Mnez, Antonio Bravo y Lucía Martínez), en Meiraos, el tercero el 27 con Salomon Grass en Esperante y el cuarto Marcos Teira y Ton Risco en Parada el 10 de agosto. Ahí anda organizándolo todo en nombre de la Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Caurel Marcos Reinoso, que es un biólogo vigués huido de Vigo y sus noches para convertirse en empresario de la naturaleza allí. Fui pregonero uno de los 5 años que llevan celebrándolo y fue una sorpresa para un urbanita como yo vivir esa experiencia agrorural con la música. No voy a ocultar q ue en los pueblos de los conciertos hay restaurantes con las carnes de la zona (Casa Caselo, As Triegas, Casa Ferreiro, Anduriña, Acampamento O Caurel, O Pontón, Casa Sidro...), sin que falten las tartas de castañas de Delicia do Souto, la miel de O Galeirón o Caumel, las mermeladas naturales de Caurelor...) y que si quieres dormir por ahí puedes consultar la página web www.vivindocourel.com. Y al día siguiente de cada concierto, actividades guiadas que saldrán de los mismos pueblos.

En Mérida, con Menandro, su teatro y un gastronómico "touch"

Yo en realidad os escribo desde Mérida, refugiado en el hotel tras pasar calores de 41 grados, porque anteayer noche me fui al Festival Internacional de Teatro Clásico para sentar mis posaderas donde las ponían ciudadanos romanos antes de Cristo y asistir a la representación de La aparición, de Menandro. Hermosísimo espectáculo. Claro, no desaproveché la oportunidad culinaria que Extremaura nos ofrece y el jueves entré con las Castilla Sisters en el restaurante Nolasco de Cáceres, de seis mesas. Os abro el apetito: carpaccio de ibéricos con pimentón de la Vera y rulos de foie, bacalao a fuego lento, pluma ibérica con salsa de naranja amarga y un surtido de quesos de alta alcurnia. En Mérida, por la noche, nos fuimos a cenar a El Puchero de la Nieta, más popular y casero, donde empezamos por esa ensalada zorongollo y picoteamos unos caracoles picantones, unos huevos rotos con prueba de matanza... En fin, un plan teatral con gastronómico “touch”.