Portela culminará el proyecto inicial del Fraga, con un 25% de las obras pendientes

El cine-teatro Fraga volverá a latir de la mano del arquitecto pontevedrés César Portela, galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura de España en 1999 por el edificio de la estación de autobuses de Córdoba y Medalla de Oro de la Arquitectura 2023. La información se conoce la misma semana en la que Xunta y Diputación acordaron –a la espera del visto bueno en sus respectivas juntas de gobierno– pagar a Abanca, la propietaria, unos 9,3 millones de euros casi a partes iguales para hacerse con el emblemático complejo, una de las plazas culturales clave del siglo pasado. “Recibo el encargo con muchísima ilusión. Me encanta”, reconoce a FARO este profesional.

Portela es el arquitecto al que Caixa Galicia, en su momento, le encomendó encabezar el proyecto de reforma del icónico inmueble tras comprárselo a la familia Fraga. La idea principal era convertir el complejo, que empezó a funcionar en 1948, en un centro social y cultural. Para ello, poco después de su clausura –mediados de 2001–, la caja de ahorros gallega puso encima de la mesa casi 1.300 millones de pesetas –más de 7,5 millones de euros– para adquirirlo. Hace justo 17 años, en julio de 2007, el que era director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, presentó con Portela en la Casa das Artes de Vigo los planes de rehabilitación del mítico inmueble, “brillantes y vanguardistas”. Según prometió, situaría a la ciudad “en el mapa internacional de las grandes infraestructuras culturales”.

A mediados del año 2008, tras varios meses de retraso por el conflicto judicial con el dueño de la sala Nova Olimpia, que ocupaba una parte del inmueble, y por ajustes técnicos en el proyecto, que añadía usos, comenzaron las obras para crear un auditorio de más de 1.200 localidades, salas de formación, exposición y actos culturales, una gran biblioteca, una cafetería y un espacio de nuevas tecnologías, con una zona de conexión a internet sin cables de acceso público y puestos con ordenadores conectados a la red. Los trabajos frenaron en el verano de 2011: las diferencias presupuestarias que surgieron entre Novacaixagalicia, propietaria en aquel momento de las instalaciones, y la firma adjudicataria, Aldesa, precipitaron la situación.

César Portela aseguró que, a la espera de que Xunta y Diputación le confirmen la noticia, avanzada por la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, su intención es retomar el proyecto presentado en 2007, que “está muy bien”. “Por ahora, no sé nada, me hablaron de esto hace un tiempo desde la Xunta, pero sin concretar nada”, indicó antes de señalar que tan solo habría pendientes en torno a un 20% o 25% de obras por realizar. “Falta rematar las instalaciones y los acabados. Queda relativamente poco”, apuntó. Adelantó esta situación el presidente del gobierno autonómico, Alfonso Rueda, hace unos días: “Hay mucha obra ejecutada dentro”.

El arquitecto pontevedrés celebra que se le vaya a dar un uso cultural a este espacio, como ya estaba previsto hace años: “Se trata de mantener lo que está hecho, aprovecharlo”. Reconoce que la paralización de las obras en su momento le había “fastidiado” porque es un edificio al que su creador le puso “mucho cariño”. Su diseño, inspirado en el barroco compostelano, corrió a cargo del Luis Gutiérrez Soto, conocido por ser el arquitecto oficial del franquismo y el diseñador más afamado de salas de cine en España: entre sus trabajos, destacan el Barceló y el Callao, en la capital española. “Lo admiraba mucho cuando yo estaba estudiando en Madrid”, apunta Portela, al que la noticia de la recuperación del Fraga le calienta el corazón años después del palo.

La compra del edificio por la Xunta y la Diputación pondrá fin a un periplo de más de dos décadas. En 2012, Abanca puso en venta el Fraga, sin éxito. Tiempo después, valoró instalar una escuela financiera, opción que fue rechazada por su elevado coste. También se descartó el plan de utilizarlo como auditorio. En octubre del año pasado, el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, respondió a una pregunta de este periódico que no la entidad no había encontrado un proyecto “sostenible”, condición que establecía para darle una segunda vida. “Le hemos dado muchas vueltas y contratamos a alguna consultora de las importantes para pensar en alternativas, pero no hemos sido capaces de dar con un proyecto sustentable. Me avergüenza un poco no tener soluciones después de un tiempo largo transcurrido”, argumentó.

