El BNG urge actuaciones de la Xunta ante “graves deficiencias” en los centros educativos públicos

El BNG urge actuaciones de la Xunta de Galicia “diante das graves deficiencias denunciadas de forma reiterada por parte das direccións e as Anpas en até 23 centros educativos de Vigo”. La formación ya trasladó iniciativas al Parlamento gallego “para resolver canto antes os problemas de seguridade, accesibilidade e habitabilidade que se veñen agravando ano tras ano pola inacción do goberno galego do PP”.