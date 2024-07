El vigués que "llegó" a Times Square tras Coldplay, los Rolling o Taylor Swift

Coldplay, The Rolling Stones, Rosalía, U2, Dua Lipa, The Beatles, Pink Floyd, Taylor Swift o Radiohead. Son algunas de las tantas bandas y artistas que se han promocionado en las pantallas de publicidad de Times Square, en Nueva York, uno de los escaparates más grandes del mundo. El pasado lunes a las 20.00 horas en la ciudad norteamericana, las 2 de la madrugada del martes en la España peninsular, el vigués Álex Cassen (1998) se sumó a esta lista. En uno de los luminosos, se reprodujo durante 10 segundos un vídeo del joven cantante para anunciar el lanzamiento de su tema Te Maldigo, que ve la luz ya mañana a las 00.00 horas.

“Se nos ocurrió esta idea pensando en qué podríamos hacer para lograr un impacto mayor, es decir, llamar mucho la atención de la gente, sobre todo, aquí, no tanto en Estados Unidos”, explica Cassen, que, desde que dio a conocer la noticia en sus redes sociales, no paran de llegarle mensajes de felicitación e incredulidad a partes iguales. “Fue impactante ver un vídeo casero, grabado en la casa de mis padres, en Times Square; una locura. También fue gracioso. Me gustó verme en el soporte de publicidad más grande del mundo”, continúa antes de señalar que el vídeo de promoción, en el que aparece él cantando, solo se proyectó una vez.

Destaca que fue clave la colaboración de su amiga Mamen Villar, que consiguió unos códigos de descuento para que la publicidad le saliera gratis. “Buscamos cómo podríamos proyectar el vídeo en Times Square y comprobamos que era realmente fácil y no muy caro: se puede hacer desde 40 euros. Lo hablé con la distribuidora y le pareció bien. Entonces, nos pusimos en contacto con la empresa encargada de gestionar la pantalla a través de correo electrónico. Si te mueves bien, puedes incluso lograr algún trato beneficioso”, apunta Cassen, que trabaja con el productor Chris Indian, con el que se entiende “muy bien”.

Reconoce que, en su entorno, la promoción de Te Maldigo en Times Square generó un gran revuelo. “Mucha gente flipó al verlo: me preguntó si era verdad o un montaje. Me felicitaron e incluso llamaron a mi madre para felicitarla. Yo lo tengo más normalizado. Entiendo que, a nivel visual, es superimpactante”, indica el artista vigués, que maneja a la perfección el mundo del márquetin, ya que estudió un ciclo sobre esta materia. “Un soporte físico siempre llama más la atención. Impresiona un montón”, anota. En resumen: logró el objetivo que se había propuesto al inicio para generar expectación horas antes de publicarse su nuevo tema.

Te Maldigo, cuyo videoclip se descubrirá mañana a las 9.00 horas en YouTube, formará parte de su primer EP, de música electrónica. “Experimentamos con varios géneros. Saldrá en otoño o invierno”, avanza. La previsión es que cuente con siete canciones, un número con el que se siente “muy vinculado”, puesto que nació un 7 de septiembre, el séptimo mes en el calendario romano. Hasta la fecha, aparte de dos poemarios –Golondrinos y Algia–, ya ha lanzado tres sencillos: Lamentar –al que el dj Sen Riu le hizo un remix–, Gritar y Yo No. “Los cuatro son muy diferentes. Gritar es muy especial para mí: considero que es lo mejor que he escrito”, destaca el autor vigués, que sueña con conectar con el público y girar para vivir de su gran pasión.

